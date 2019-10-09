"Прекрасный человек и хорошая мама": участник Stand Up на ТНТ рассказал правду о своей жене

"Она очень милая. У нее очень добрые глаза, она очень классно улыбается. Я люблю, когда она меня обнимает. Много чего могу говорить. Она меня искренне любит. Она прекрасный человек и хорошая мама. Но тупа... Да нет-нет! Прекрасный человек, на самом деле", - подчеркнул Сабуров.