"Прекрасный человек и хорошая мама": участник Stand Up на ТНТ рассказал правду о своей жене

Героем последнего выпуска шоу "вДудь" на YouTube стал молодой казахстанский юморист, бывший участник КВН и стендап-комик Нурлан Сабуров. Юморист получил большую известность после того, как стал резидентом шоу Stand Up на телеканале ТНТ.
Комик заполучил любовь публики, благодаря своим шуткам о совершенно обыденных вещах.
Кроме того Нурлан часто шутит о своей национальности и родственниках. Большая часть шуток Сабурова посвящена его жене Диане.
На вопрос Юрия Дудя о том, нравятся ли супруге комика постоянные "издевательства", юморист ответил достаточно неуверенно.
"Не знаю, но думаю нет. Когда она смеется она меня бьет и говорит: "Ну ты мудак, конечно". Но смеется!", - отметил Сабуров.
Комик добавил, что он гораздо больше переживал из-за реакции родителей Дианы, однако тесть и теща отнеслись к шуткам зятя положительно.
Однако, несмотря на многочисленные шутки и высмеивания, Нурлан очень тепло отозвался о своей супруге.
"Она очень милая. У нее очень добрые глаза, она очень классно улыбается. Я люблю, когда она меня обнимает. Много чего могу говорить. Она меня искренне любит. Она прекрасный человек и хорошая мама. Но тупа... Да нет-нет! Прекрасный человек, на самом деле", - подчеркнул Сабуров.
Нурлан Сабуров – молодой казахстанский юморист, завоевавший популярность после того, как стал резидентом шоу Stand Up на телеканале ТНТ. Сабуров запоминается своей подачей юмора - шутки он рассказывает с абсолютно каменным лицом.