Ср, 9.10.2019
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Усик узнал соперника по дебютному бою в тяжелом весе

Тони Белью и Александр Усик

ФОТО: Reuters/LETA

Украинский боксер Александр Усик узнал нового соперника перед субботним боем, который станет его дебютом в тяжелом весе.

Напомним, всего за несколько дней до боя соперник Усика Тайрон Спонг был пойман на употреблении допинга.

Сейчас организаторы сообщили, что Усик в субботу в Чикаго проведет дебютный бой в тяжелом весе против американского боксера Чеза Уизерспуна.

38-летний Уизерспун в профессиональной карьере одержал 38 побед (29 нокаутом) и потерпел три поражения.

"Не могу дождаться встречи с Усиком в Чикаго", - цитирует ESPN Уизерспуна. "Я тренировался, чтобы быть готовым к большому бою. Усик перешел в тяжелый вес, и он узнает, что это совсем другая игра".

32-летний Усик в профессиональном боксе провел 16 боев и одержал во всех дуэлях победы (12 нокаутов).

До этого украинский боксер выступал в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг), став абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе.

В прошлом году в Риге Усик по очкам победил латвийского боксера Майриса Бриедиса, для которого это поражение стало единственным в карьере.

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