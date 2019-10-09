Усик узнал соперника по дебютному бою в тяжелом весе

BREAKING: Chazz Witherspoon has replaced Tyrone Spong as the opponent for Oleksandr Usyk on October 12 🥊 #UsykWitherspoon pic.twitter.com/3zGjTBvc8Y — DAZN USA (@DAZN_USA) October 8, 2019

Напомним, всего за несколько дней до боя соперник Усика Тайрон Спонг был пойман на употреблении допинга.

Сейчас организаторы сообщили, что Усик в субботу в Чикаго проведет дебютный бой в тяжелом весе против американского боксера Чеза Уизерспуна.

38-летний Уизерспун в профессиональной карьере одержал 38 побед (29 нокаутом) и потерпел три поражения.

"Не могу дождаться встречи с Усиком в Чикаго", - цитирует ESPN Уизерспуна. "Я тренировался, чтобы быть готовым к большому бою. Усик перешел в тяжелый вес, и он узнает, что это совсем другая игра".

32-летний Усик в профессиональном боксе провел 16 боев и одержал во всех дуэлях победы (12 нокаутов).

До этого украинский боксер выступал в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг), став абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе.