КХЛ признала ошибку судей, которая привела к голу в ворота рижан и переломила ход матча
Комиссия КХЛ по оценке работы судей признала ошибку, которая привела к взятию ворот рижского "Динамо" в прошлом матче, сообщает сайт клуба.
Рассмотрев запрос рижского "Динамо", комиссия по оценке работы судей КХЛ признала, что 7 октября в матче в "Арена Рига" между рижским "Динамо" и подмосковным "Витязем" была допущена ошибка.
Незадолго до того, как гости забили гол на 56-й минуте, против хоккеиста "Динамо" Картера Эштона было совершено нарушение - опасная игра высоко поднятой клюшкой.
Судьи встречи это нарушение не зафиксировали, и в продолжении эпизода "Витязь" в этом матче забил второй гол, который в конце концов оказался победным.