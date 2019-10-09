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КХЛ признала ошибку судей, которая привела к голу в ворота рижан и переломила ход матча
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Картер Эштон

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Комиссия КХЛ по оценке работы судей признала ошибку, которая привела к взятию ворот рижского "Динамо" в прошлом матче, сообщает сайт клуба.

Рассмотрев запрос рижского "Динамо", комиссия по оценке работы судей КХЛ признала, что 7 октября в матче в "Арена Рига" между рижским "Динамо" и подмосковным "Витязем" была допущена ошибка.

Незадолго до того, как гости забили гол на 56-й минуте, против хоккеиста "Динамо" Картера Эштона было совершено нарушение - опасная игра высоко поднятой клюшкой.

Судьи встречи это нарушение не зафиксировали, и в продолжении эпизода "Витязь" в этом матче забил второй гол, который в конце концов оказался победным.

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