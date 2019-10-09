Ср, 9.10.2019
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Остапенко со стабильной подачей с победы начала турнир в Линце

Алена Остапенко

ФОТО: EPA/Scanpix

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в среду одержала победу в первом круге турнира серии International в австрийском Линце.

Латвийская теннисистка со счетом 6:1, 6:3 обыграла немку Тамару Корпач. Это была их первая встреча.

В мировом туре Остапенко в этом сезоне больше всего двойных ошибок. Подача в этом году стала ее камнем преткновения, однако в этой игре с ней проблем не было - было допущено всего три двойных ошибки.

Остапенко в рейтинге WTA занимает 72-е место, тогда как ее соперница находится на 130-й строчке.

За выход во второй круг Остапенко заработала 30 рейтинговых очков и денежную награду в размере 2742 евро.

Во втором круге теннисистке предстоит встретиться с француженкой Ализе Корне, которая в рейтинге WTA занимает 57-е место.

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова из-за травмы с турнира в Линце снялась.

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