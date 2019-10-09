За десять лет число молодежи в Латвии сократилось почти вдвое

"Численность молодежи в Латвии сокращается быстрее, чем численность населения в целом, поэтому значительно уменьшается ее доля в общей численности населения. Если в 2009 году доля молодежи составляла 11%, то сейчас - всего 6,4% населения Латвии, и это второй самый низкий показатель в ЕС", - сказала заместитель директора департамента социальной статистики ЦСУ Байба Зукула.

Доля молодежи несколько выше в Курземе (7,2%) и ниже в Риге и Рижском регионе (соответственно 6% и 5,8%). Среди республиканских городов больше всего молодежи в Лиепае (6,9%), меньше всего - в Юрмале (5,3%).

ЦСУ отмечает также, что с увеличением среднего возраста материнства в Латвии уменьшаются показатели рождаемости среди молодежи - в возрастной группе от 18 до 24 лет рождается 48 детей на 1000 женщин, что в три раза меньше, чем в 80-е годы. При этом у молодых людей дети чаще всего рождаются вне брака (63,5%).

Сегодня с наступлением совершеннолетия латвийская молодежь не покидает родительский дом. В начале года 83,7% молодых мужчин и 73% молодых женщин жили с родителями, 2,9% молодых мужчин и 7,4% девушек состояли в браке, а 6,9% мужчин и 20,4% женщин жили с партнерами.