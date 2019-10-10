Молодые латвийские тайбоксеры впервые за десять лет поехали на ЧМ и вернулись с медалями

Чтобы попасть в финал, необходимо было выиграть как минимум три боя. Были представлены спортсмены четырех категорий, которые делились по возрастам. Так, до 14 лет по правилам запрещены удары локтями и коленями в голову, а в возрастной группе 10-11 лет дети не наносят удары в голову.

Команда Латвии Galeev Team долго шла к этому грандиозному событию. Последних два года она постоянно выезжала на международные турниры по тайскому боксу в Россию, Беларусь, Эстонию, Литву, а также активно участвовала на сборах по тайскому боксу в Беларуси, Эстонии, Таиланде. Получив хороший опыт международных соревнований, целью стал чемпионат мира.

ФОТО: Пресс-фото

Спортсмены тренировались 6 раз в неделю и настраивались только на победу. Вместе с президентом федерации тайского бокса Латвии Василием Флейшером и главной судьей Тамарой Прокофьевой команда отправилась завоевывать медали и поднимать свой уровень тайского бокса на чемпионате мира, на котором встречаются лучшие спортсмены со всего света.

Тренер команды Тимур Галеев отмечает, что, учитывая первый выезд латвийской команды на чемпионат мира за последние десять лет, результат отличный!

ФОТО: Пресс-фото

Станислав Прокофьев выступал в возрастной категории 12-13 лет. В его весовой категории было 13. В первом бою он победил спортсмена из Беларуси, затем во втором поединке победил казаха, который в прошлом году на чемпионате мира занял второе место, после чего вышел в полуфинал и победил спортсмена из Малайзии, а в финальном упорном поединке проиграл россиянину, но стал серебряным призером чемпионата мира.

Станислав Прокофьев (слева) ФОТО: Пресс-фото

У Арсения Николаева в группе 16-17 лет было 24 человека. Свой первый бой он провел против спортсмена из Венгрии, которого победил досрочно во втором раунде, рефери остановил бой после второго нокдауна. Следующий поединок был против представителя Турции, и здесь слаженная работа тренера и спортсмена дала свои плоды. В полуфинале Арсений встретился со спортсменом из Соединенных Штатов Америки, и снова победа. В финале его ждал сильный спортсмен из Бельгии, который победил Арсения все три раунда по очкам. Арсений Николаев стал серебряным призером и занял второе место.

Арсений Николаев (слева) ФОТО: Пресс-фото

У Максима Прокофьева в группе 10-11 лет было 11 человек. В первом поединке Максим победил спортсмена из Малайзии, затем победил спортсмена из Казахстана. В полуфинале он проиграл спортсмену из Кипра и стал бронзовым призером чемпионата мира.

Марат Янковский выступал в группе 12-13 лет, в которой было 12 человек. В первом поединке победил спортсмена из Казахстана, а в следующем поединке за выход в полуфинал проиграл спортсмену из Англии.

Марат Янковский (в центре) ФОТО: Пресс-фото