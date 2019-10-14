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Ловил ли ты когда-нибудь себя на мысли, что нынешние возможности, работа и знания тебя ограничивают? Если ты живешь с ощущением, что хочешь распустить крылья, реализовать себя так, чтобы не только стать финансово независимым, но и в глазах появился блеск с чувством удовлетворения за сделанное?

Это не рассказ об "очередном объявлении о работе" - он о том, что, возможно, это давно ожидаемая возможность работы с пакетом новых знаний в комплекте, которая действительно может изменить твою жизнь.

Baltic Work Center в данный момент предлагает возможность получить работу у крупнейшего производителя мебели в Германии. Работодатель не будет тем, кто слишком сильно критикует твое CV, опыт и достижения, совсем наоборот - дается возможность бесплатно учиться, не только освоить профессию от А до Я и поднять свою квалификацию, но и получить водительские права категории С.

Часто работа за границей удерживает и от незнания языка, поэтому и этот вопрос будет решен дополнительно оплаченными предприятием курсами немецкого языка, чтобы ты не только мог прекрасно делать свою работу, но и чтобы мог контактировать со своими коллегами и легче интегрироваться на рабочих местах в стране.

Кроме всех уже упомянутых бонусов - работодатель за старание в учебном процессе, успехи и участие оплатит тебе и довольно неплохую стипендию - 400 евро в месяц.

Цель предприятия - дать тебе возможность научиться или поднять свою квалификацию абсолютно бесплатно, чтобы получить хороших и знающих работников на мебельном производстве в Германии.

Поучившись на этих курсах предприятия, ты получишь ценные знания, которые абсолютно никто не сможет у тебя отнять, и которые гарантируют работу в Германии, где возможности и поддержка от предприятия, или твоего нового работодателя, не закончатся. Предприятие предлагает зарплату, начиная от 2000 евро в месяц, а также обеспечивает все социальные гарантии и страхование.

Даже если после отработанного года на предприятии ты поймешь, что работа за рубежом не для тебя - знание языка, навыки автоводителя и полученные на курсах знания останутся как самый ценный жизненный и рабочий опыт.

Предприятие именно сейчас комплектует новую группу работников для этого цикла обучения, поэтому, если ты сейчас сомневаешься, то вот обобщение всего, что ты получишь, согласившись на работу:

Возможность освоить немецкий язык;

Бесплатные курсы по профессии или повышение квалификации;

Курсы автоводителя категории С;

Стипендия на время обучения - 400 евро в месяц;

Гарантированную работу на мебельном производстве в Германии;

Социальные гарантии и страхование;

Знание и опыт для развития свой карьеры.

Вспомни, что, вернувшись обратно в Латвию, твои возможности работы и опыт высоко оценят в случае поиска другой работы. Работодатели всегда оценивают не только ценность полученного международного опыта, но и инициативу учиться и желание расти в своей профессии.