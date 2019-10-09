40% латвийских школьников хотя бы раз напивались

При этом 45% респондентов признались, что употребляли алкоголь в течение последнего месяца.

Почти треть или 27% опрошенных заявили, что половина их друзей употребляют алкоголь регулярно, сообщает Минздрав.

Опрошенные молодые люди сообщили, что употребляют пиво, сидр, вино, игристое вино, алкогольные коктейли и крепкие спиртные напитки.

Нарколог Детской клинической университетской больницы Майя Екабсоне отметила, что подобные результаты не вызывают удивления, так как курение и употребление алкоголя являются распространенными проблемами среди молодежи.

"Употребление вызывающих зависимость веществ особенно распространено среди молодых людей, приближающихся к совершеннолетию, в то время как среди более молодых респондентов употребление алкоголя менее распространено", - сказал исследователь Рижского университета им. Страдиньша и организатор опроса Андрис Саулитис.

Он отметил, что молодые люди воспринимают употребление алкоголя и сигарет как часть взросления.

По словам Екабсоне, алкоголь употребляется большим количеством несовершеннолетних, которые еще не знают, как организм может реагировать на эти напитки, что приводит к отравлениям и травмам, связанным с алкоголем.

"Естественным защитным рефлексом при отравлении алкоголем является рвота, но, если это происходит в бессознательном состоянии, исход может быть летальным. Также многие молодые люди не осознают, что, например, купание и распитие алкоголя несовместимы", - рассказала Екабсоне.