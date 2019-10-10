Я встретила своего мужа в Tinder, или В чем вы ошибаетесь относительно онлайн-знакомств

Сегодня вы не можете не столкнуться с фильмами, телевизионными шоу, подкастами и книгами об онлайн-знакомствах. Это как никогода распространено.

И чем больше приложений для знакомств становятся важными компонентами романтической жизни любимых нами экранных персонажей, тем меньше мы думаем о них как о том, что необходимо только людям, у которых проблемы с романтическими отношениями. Например, каждый десятый американец подписан на сервис онлайн-знакомств.

Чтобы продвинуться дальше, опубликованное в этом году Стэнфордское исследование показало, что почти 40% гетеросексуальных пар в США впервые встретились в Интернете.

А для тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТ (геи и т. д.), этот процент выше.

Мысль, что только молодые люди встречаются онлайн, далека от правды

Хотя это правда, что онлайн-знакомства тесно связаны с молодым поколением, число пожилых пользователей неуклонно растет. Согласно исследованию Pew Research, количество пользователей онлайн-знакомств в возрасте от 55 до 64 лет увеличилось в два раза за последние несколько лет - рост, связанный с техническим бумом этого десятилетия.

Чтобы помочь людям повзрослее, ищущим любовь в Интернете, появились такие приложения, как SilverSingles, OurTime и Lumen. Такие сайты, как eHarmony и Match.com, также давно известны среди более взрослой аудитории.

Но все еще не ясно, имеют ли пользователи в возрасте 50+ больший успех, чем молодое поколение, в приложениях для знакомств.

Ранее в этом году я говорила с тремя пожилыми женщинами, включая мою маму, об их опыте в приложениях для знакомств. И узнала, что

большинство из них считают этот опыт позитивным и интересными, но в итоге разочаровывались, когда не могли найти связь, которую ожидали.

Моя мама сказала мне, что с возрастом кандидатов для отношений становятся все меньше и меньше, но по крайней мере приложение дает варианты.

Не отчаивайтесь.

Истории успеха по-прежнему существуют, поскольку приложения для знакомств дают людям возможность соединиться на расстоянии - это то, что раньше было невозможно.

Такие отношения через приложения дают возможность романа на расстоянии. И могут даже привести к свадьбе

Когда я впервые увидел Джулиана, это была всего лишь фотография без описания. К счастью, он был милым. На снимке он держал чашку черного кофе, и по егоприческе я предположила что он, должно быть, только что проснулся. Я лайкнула (провела в право на сайте) его, и связь была мгновенной.

Позже в тот день он связался со мной и пригласил меня на свидание без особых переписок (что мне понравилось). В нашу первую встречу мы пили "Маргариту" и ели севиче.

Шесть месяцев назад я засмеялась, увидев глаза Джулиана, когда как он читал свою клятву в том крошечном зале суда в Солт-Лейк-Сити. Глупо благодарить приложение для знакомств, не говоря уже о Tinder, но мы оба жили в одном городе годами, и наши пути никогда не пересекались, пока они не пересеклись в виртуальном мире. Так что бывают дни, когда я этому благодарна.

И я в этом не одинока. Многие пары, которые встречаются по Интернету, оказываются намного счастливее в браке, чем те, кто познакомился более традиционным способом.