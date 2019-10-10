Я встретила своего мужа в Tinder, или В чем вы ошибаетесь относительно онлайн-знакомств
"Мы с мужем познакомились в популярном приложении для знакомств Tinder. Многие люди имеют неправильное представление об онлайн-знакомствах, поскольку считают, что они предназначены только для социально неактивных людей с предубеждениями", - поделилась своими мыслями с изданием Business Insider Мейра Гебель.
Несмотря на проблемы, которые могут возникнуть, онлайн-знакомства могут стать действительно полезным опытом, который - не исключено - закончится долгосрочными отношениями.
Шесть месяцев назад я проснулась от похмелья в комнате королевских размеров в отеле Kimpton Monaco в Солт-Лейк-Сити. Мои глаза были опухшими. Мой желудок чувствовал себя странно. Но в целом я ощущала себя нормально. Я смогла поспать больше восьми часов, что не удается большинству людей за ночь до их свадьбы.
Я сидела на кровати и смотрела шоу про семейство Кардашян в маске для глаз в надежде, что мои темные круги пропадут. Это был рождественский эпизод.
Понимая, что уже почти полдень, я прыгнула в душ, побрила ноги, и моя будущая золовка приклеила мне накладные ресници. Лучшая подруга Ева помогала мне за полчаса справиться с лентой для груди, чтобы я смогла надеть мое бледно-розовое шелковое платье Reformation. Затем вошел мой будущий муж Джулиан, только что подстриженный и в ковбойских сапогах.
Мы позвонили в Lyft (такси) в 14:15. И когда водитель оглянулся, чтобы попрощаться с нами в пункте назначения, его взгляд был озадаченным. Мы поняли почему. "Мы женимся", - сказала я.
Люди не говорят вам, что церемония бракосочетания в здании суда не занимает много времени. Я думаю, что наша заняла примерно семь минут.
Люди также не говорят вам, что свидание на Tinder может привести к браку. Мое привело. Хотя поначалу это казалось невероятным.
- Поверьте мне, я не была фанаткой приложений для знакомств, когда их использовала - безрассудство и фальшивость, уязвимость и непредсказуемость... И несмотря на такие варианты, как "Предназначен для удаления" (смысл онлайн-приложений для знакомств - найти того самого и удалить свой аккаунт), более вероятно, что вы удалите приложение потому что полностью в нем разочаровались, а не потому, что нашли свою любовь.
Помимо тех, кто поддерживает идею секса без обязательств, я могу понять, почему некоторые люди настроены скептично. Я когда-то тоже была в их числе.
Но я здесь для того, чтобы сказать вам следующее: вы, возможно, смотрите на все это неправильно.
Онлайн-знакомства не являются чем-то вроде крайнего варианта, как это было в конце 90-х и начале 2000-х. Это не только для молодых людей. И не только для романтично беспомощных и отчаявшихся.
Это также не средство для достижения цели. Каковы же самые большие заблуждения относительно онлайн-знакомств?
Клеймо вокруг знакомств по Интернету - это уже древняя история даже для Tinder
- В сериале "Как я встретил вашу маму" есть эпизод, где Тед, один из главных героев, встречает девушку по Интернету. Она смущена этим, а потому рассказывает фальшивую историю о том, как "их руки касались на уроке кулинарии", хотя Тед уверяет ее, что "стереотипов больше нет". С Blahblah (имя, которое дает ей позднее герой, так как не может вспомнить, как ее зовут) ничего не получается, и она говорит Теду, чтобы он больше никогда не разговаривал с ней в World of Warcraft (компьютерная игра. - Прим. ред.).
Эпизод вышел в эфир в 2007 году и является попыткой сказать, что даже в век технологий все еще существуют неловкие способы встреч в Интернете (например, с помощью ролевых копмьютерных игр).
Перенесемся на 12 лет вперед и признаем, что стереотип, связанный с онлайн-знакомствами, почти развеялся.
Согласно опросу Axios в этом году, более 50% американцев, которые использовали приложения или сайты для знакомств, положительно относятся к этому.
Но то, что люди используют приложения для знакомств чаще, чем когда-либо, не означает, что они не чувствуют стыда из-за этого. Например, рассказывать родителям о том, как мы с Джулианом встретились - в приложении, которое в основном предназначенно для секса, а не для серьезных отношений - я не хотела изначально.
И скептики все еще остаются. Согласно тому же опросу Axios, 65% людей, которые никогда не использовали приложение для знакомств, негативно относятся к этому.
Но мнения меняются. Другое исследование, проведенное в 2015 году, показало, что почти 60% американцев считают, что онлайн-знакомства - это хороший способ познакомиться с людьми - по сравнению с 44% десятилетием ранее. Это означает, что стереотип, связанный с онлайн-знакомствами, - одна из тенденций, которая вряд ли возродится - в отличие от толстых резинок для волос и постиранных в кислоте джинсов.
Не все в приложении для знакомств хотят просто переспать с кем-то. И не все, кто там находится, - в отчаянном состоянии
Когда я впервые встретила Джулиана на Tinder, у меня только закончились четырехлетние отношения, и я не искала ничего долгосрочного.
Мы сходили на три свидания в течение одной недели, перед тем как я уехала на месяц путешествовать за границу. Не думала, что увижу его снова. И поняла, что трудно так долго кого-то держать заинтересованным в себе.
Но во время моей поездки мы созванивались по FaceTime и переписывались почти каждый день.
Мы планировали покататься на коньках в тот день, когда я вернусь в Сан-Франциско. Поэтому я удалила Tinder и сказала "до свидания" остальным вариантам.
Я решила, что смогу дать этому парню шанс.
Tinder завоевал репутацию с момента запуска в 2012 году как приложение для знакомств, предназначенное для быстрых "перепихов" (секс без обязательств) и простого способа встретить людей при помощи всего одного касания. Но, по мнению исследователей,
в 2018 году просто регулярный секс занял 11-е место из 13, когда речь шла о мотивации людей к использованию Tinder. Любовь заняла значительно более высокое место - 4-е.
Женщины на Tinder чаще ищут что-то серьезнее, чем мужчины.
- Когда в 1990-х годах люди начали знакомиться в соцсетях, считалось что они предназначены для "отчаявшихся" и "социально неактивных" - я имею в виду тех, кто, возможно, обратился к Интернету, чтобы избежать традиционного знакомства вживую. И мнение об онлайн-знакомствах в основном оставалось таким до тех пор, пока не приобрели популярность такие фильмы, как You Got Mail.
Сегодня вы не можете не столкнуться с фильмами, телевизионными шоу, подкастами и книгами об онлайн-знакомствах. Это как никогода распространено.
И чем больше приложений для знакомств становятся важными компонентами романтической жизни любимых нами экранных персонажей, тем меньше мы думаем о них как о том, что необходимо только людям, у которых проблемы с романтическими отношениями. Например, каждый десятый американец подписан на сервис онлайн-знакомств.
Чтобы продвинуться дальше, опубликованное в этом году Стэнфордское исследование показало, что почти 40% гетеросексуальных пар в США впервые встретились в Интернете.
А для тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТ (геи и т. д.), этот процент выше.
Мысль, что только молодые люди встречаются онлайн, далека от правды
Хотя это правда, что онлайн-знакомства тесно связаны с молодым поколением, число пожилых пользователей неуклонно растет. Согласно исследованию Pew Research, количество пользователей онлайн-знакомств в возрасте от 55 до 64 лет увеличилось в два раза за последние несколько лет - рост, связанный с техническим бумом этого десятилетия.
- Чтобы помочь людям повзрослее, ищущим любовь в Интернете, появились такие приложения, как SilverSingles, OurTime и Lumen. Такие сайты, как eHarmony и Match.com, также давно известны среди более взрослой аудитории.
Но все еще не ясно, имеют ли пользователи в возрасте 50+ больший успех, чем молодое поколение, в приложениях для знакомств.
Ранее в этом году я говорила с тремя пожилыми женщинами, включая мою маму, об их опыте в приложениях для знакомств. И узнала, что
большинство из них считают этот опыт позитивным и интересными, но в итоге разочаровывались, когда не могли найти связь, которую ожидали.
Моя мама сказала мне, что с возрастом кандидатов для отношений становятся все меньше и меньше, но по крайней мере приложение дает варианты.
Не отчаивайтесь.
Истории успеха по-прежнему существуют, поскольку приложения для знакомств дают людям возможность соединиться на расстоянии - это то, что раньше было невозможно.
Такие отношения через приложения дают возможность романа на расстоянии. И могут даже привести к свадьбе
Когда я впервые увидел Джулиана, это была всего лишь фотография без описания. К счастью, он был милым. На снимке он держал чашку черного кофе, и по егоприческе я предположила что он, должно быть, только что проснулся. Я лайкнула (провела в право на сайте) его, и связь была мгновенной.
Позже в тот день он связался со мной и пригласил меня на свидание без особых переписок (что мне понравилось). В нашу первую встречу мы пили "Маргариту" и ели севиче.
Шесть месяцев назад я засмеялась, увидев глаза Джулиана, когда как он читал свою клятву в том крошечном зале суда в Солт-Лейк-Сити. Глупо благодарить приложение для знакомств, не говоря уже о Tinder, но мы оба жили в одном городе годами, и наши пути никогда не пересекались, пока они не пересеклись в виртуальном мире. Так что бывают дни, когда я этому благодарна.
И я в этом не одинока. Многие пары, которые встречаются по Интернету, оказываются намного счастливее в браке, чем те, кто познакомился более традиционным способом.
Это не значит, что ваша следующая любовь с первого взгляда с незнакомцем в комнате не за горами. Но, возможно, приложение для знакомств поможет вам попасть в эту комнату.