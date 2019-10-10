Наряд дня: Шарлиз Терон в стильном авангарде "под семейку Адамс"

В Лос-Анджелесе прошла премьера новой анимационной картины "Семейка Аддамс". Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон, которая озвучивает в ней Мортишу Аддамс, предстала на красной дорожке в авангардном наряде в стиле тематики фильма.