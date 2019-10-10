Наряд дня: Шарлиз Терон в стильном авангарде "под семейку Адамс"
В Лос-Анджелесе прошла премьера новой анимационной картины "Семейка Аддамс". Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон, которая озвучивает в ней Мортишу Аддамс, предстала на красной дорожке в авангардном наряде в стиле тематики фильма.
Бледно-голубая блузка-рубашка и юбка-плиссе такого же цвета с черными разводами придали коже 44-летней звезды бледный оттенок.
Дополнили неординарный образ актрисы плетеный пояс, украшения, в том числе ряд цепочек с кулонами на шее, эффектная кожаная перчатка на один палец и черные туфли с острым носом.
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