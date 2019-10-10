Треть продукции на рынке грибов и ягод - нелегальная

Ягоды и грибы без каких-либо документов о сделке нелегалы скупают прямо у дверей приемных пунктов, рассказывают участники рынка.

Директор одного из крупнейших предприятий по закупке лесных даров Pharmeko Latvia Алессандро Монези рассказывает, что нелегальные скупщики приезжают на микроавтобусах или грузовых машинах из Литвы и Эстонии и закупают ягоды и грибы за наличные деньги прямо у входов закупочных пунктов.

Иногда среди нелегальных скупщиков есть и местные жители. Предполагается, что общий объем рынка лесных даров в Латвии составляет 5-15 млн евро. Его объем зависит от урожая и цен на дары природы в конкретный год.