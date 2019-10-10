Конец почти двухлетней паузе! Порзиньгис вернулся на баскетбольную площадку

Команда Порзиньгиса "Даллас Маверикс" проиграла "Детройт Пистонс" с результатом 117:124.

Латвиец во время своей первой игры в составе "Даллас Маверикс" провел 19 минут на площадке, в ходе которых он получил 18 очков (5/11 двухочковых бросков, 2/7 трехочковых бросков, 2/2 штрафных броска).

Порзиньгис также завоевал 7 отскочивших мечей, сделал две результативные подачи, перехватил один мяч и получил два фола.

В этом матче лучший показатель Порзиньгиса составил +13. То есть, пока он был на площадке, команда из Далласа забила на 13 мячей больше, чем соперники.

Порзиньгис не участвовал в играх НБА с 6 февраля 2018 года, когда он получил травму колена. На тот момент латвиец представлял нью-йоркскую команду Knicks.

Самым результативным игроком "Даллас Маверикс" в этой игре стал словенец Лука Дончич, который за 28 минут получил 21 очко, завоевал восемь отскочивших мячей и совершил пять результативных подач, а также перехватил три мяча.

Из игроков "Детройт Пистонс" лучше всего себя показал Люк Кенард с 19 очками.