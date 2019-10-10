Чт, 10.10.2019
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Конец почти двухлетней паузе! Порзиньгис вернулся на баскетбольную площадку

Кристап Порзиньгис.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В ночь на четверг, 10 октября, Кристап Порзиньгис принял участие в проверочной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Латвийский баскетболист вернулся на площадку после 20-месячного перерыва.  

Команда Порзиньгиса "Даллас Маверикс" проиграла "Детройт Пистонс" с результатом 117:124. 

Латвиец во время своей первой игры в составе "Даллас Маверикс" провел 19 минут на площадке, в ходе которых он получил 18 очков (5/11 двухочковых бросков, 2/7 трехочковых бросков, 2/2 штрафных броска).

Порзиньгис также завоевал 7 отскочивших мечей, сделал две результативные подачи, перехватил один мяч и получил два фола. 

В этом матче лучший показатель Порзиньгиса составил +13. То есть, пока он был на площадке, команда из Далласа забила на 13 мячей больше, чем соперники. 

Порзиньгис не участвовал в играх НБА с 6 февраля 2018 года, когда он получил травму колена. На тот момент латвиец представлял нью-йоркскую команду Knicks. 

Самым результативным игроком "Даллас Маверикс" в этой игре стал словенец Лука Дончич, который за 28 минут получил 21 очко, завоевал восемь отскочивших мячей и совершил пять результативных подач, а также перехватил три мяча. 

Из игроков "Детройт Пистонс" лучше всего себя показал Люк Кенард с 19 очками.  

Следующий предсезонный матч "Даллас Маверикс" проведет в субботу, 12 октября. Команда выступит против "Милуоки Бакс". 

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