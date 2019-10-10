Турция начала новую военную операцию в Сирии и многие аналитики утверждают, что США "всадили кинжал в спину" своим курдским союзникам. Какой вывод мы можем сделать об актуальных вещах в отношениях Турции, США и курдов?

Что случилось?

В среду, 9 октября, вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия (сирийские повстанцы, которых поддерживает Анкара) начали на севере страны военную операцию против позиций Рабочей партии Курдистана (РПК). Операция получила название "Источник мира" и ее целью является освобождение северной границы Сирии от террористов, а также создание буферной зоны для концентрации беженцев. Это уже третье военное вторжение Турции в рамках гражданской войны в Сирии. Первая операция называлась "Щит Евфрата", которая состоялась в 2016 году, а вторая - "Оливковая ветвь" - развернулась в 2018 году.

Операция начата после того, как 7 октября Белый дом сообщил о том, что Турции предоставлена свобода провести это мероприятие.

Правда, США подчеркнули, что американские войска, размещенные на севере Сирии, не будут участвовать в операции, кроме того она не будет иметь политической поддержки Вашингтона. Вашингтон огласил свое решение после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что терпение его страны иссякло и в ближайшие дни государство начнет военные маневры. О терпении Эрдоган говорил в связи с заключенным еще в августе соглашением о создании уже упомянутой буферной зоны. Тогда это помогло предотвратить нападение Турции. К сожалению, из-за несовпадения различных мнений, так и не удалось воплотить в жизнь это соглашение.

Сирийские беженцы в Турции

Стоит учитывать, что РПК является одной из влиятельнейших сил в так называемых Демократических сил Сирии (ДСС), которые представляют собой главного союзника Вашингтона в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. По этой причине, заявление Белого дома считается отходом от основных принципов, которые предусматривают попытки поддерживать одинаково хорошие отношения и с союзником НАТО Турцией, и с курдами. В свою очередь в рамках поддержания этих хороших отношений делаются попытки как можно больше ограничить военные стычки между упомянутыми силами.

ДСС уже успели такой ход Трампа назвать "кинжалом в спину".

К тому же стоит помнить, что это уже не первый раз, когда США приносит курдов в жертву. В момент, когда в 2018 году Турция напала на кантон Африн, расположенный на северо-востоке страны. Тогда США и пальцем не пошевелили, чтобы его защитить. Вместо этого был распространен призыв решать отношения курдов и Анкары мирным путем.

В любом случае, решение Трампа вызвало осуждение и со стороны демократов, и со стороны республиканцев. Например, 8 октября, сенат США сообщил, что в случае военной операции Турции против курдов, НАТО может быть призвана на время исключить Турцию из рядов своих союзников. Пока сенатор республиканцев Линдси Грэм вместе с сенатором демократов Крисом ван Холленом работает над соответствующим законопроектом. Сам Трамп успел на эту критику отреагировать и опубликовать в Twitter сообщение о том, что США не бросят курдов и, если Турция в ходе своей военной операции сделает что-то такое, что США считает неприемлемым, Вашингтон готов уничтожить турецкую экономику.

Какие же выводы мы можем сделать о пока происходящем в Сирии?

Вывод 1: США стоят перед огромной дилеммой

Как уже раньше упоминал, и Турция, и ДСС являются серьезными союзниками в решении сирийского конфликта. Дальнейшее сотрудничество США с ДСС необходимо, чтобы стабилизировать освобожденные территории Сирии и удерживать в заключении пленных бойцов "Исламского государства". В свою очередь, без дальнейшего сотрудничества с Турцией нельзя представить разрешение сирийского конфликта в целом. Турция обладает огромным влиянием на ситуацию в Идлибе, а также является одним из государств формата Астаны (такими являются также Иран и Россия).

ФОТО: AP/Scanpix

Однако постоянное давление Эрдогана и строптивые угрозы начать новую военную операцию против курдов на севере Сирии, если не будет создана буферная зона, поставило США в очень неудобную ситуацию.

Было ясно, что Эрдоган будет действовать без одобрения Вашингтона и необходимо выбрать, кому из двух союзников - Турции или курдам.

В этом контексте была выбрана Турция, поскольку дополнительно к ее влиянию в Сирии это государство существенно влияет на процессы в связи с другими вопросами в контексте Ближнего Востока. Например, израильская газета Haaretz указывает, что Эрдоган целеустремленно использовал ради своей выгоды примененную Трампом политику санкций в отношении Ирана. Он сообщил, что Анкара продолжит покупать иранские нефть и газ, таким образом мешая администрации Трампа применить "максимальное давление" к политическому режиму в Турции. Аналогично Турция обладает заметным влиянием на севере Ирака и без ее участия было бы сложно представить стабилизацию и этого ближневосточного государства.

Нельзя забывать и о том, что значимость Турции простирается намного дальше региона Ближнего Востока. Уже упоминал, что Турция является союзником НАТО. Поэтому, ее голос также важен для ответа на возможную агрессию России в Восточной Европе. Эрдоган же проигнорировал требование США не покупать произведенную в России противоракетную систему S-400.

Кроме того, судя по распространенным в прессе высказываний Дональда Трампа, он также решил, что на самом-то деле выполняемые курдами функции не являются настолько незаменимыми. В среду, 9 октября, The Independent сообщила, что, по мнению Трампа, теперь Турция несет ответственность и за стабилизацию освобожденных территорий, и за удержание заключенных под стражей.

Выбор США в пользу Турции можно объяснить и дополнительным фактором - присутствием американских военных на территориях, которых могла бы коснуться упомянутая операция.

Если бы Вашингтон выбрал курдов, существовала бы вероятность того, что произошли бы столкновения между курдами и турецкими военными. В свою очередь, страдания этих солдат могли бы опасно повлиять на репутацию Трампа в глазах избирателей. В конце концов огромные политические проблемы также доставил бы факт, что два союзника НАТО открыли огонь друг против друга. Не зря в заявлении Белого дома был следующий пункт - военные силы США решили отступить и не находиться вблизи нападения.

Вывод 2: У правительства США все еще не конкретной стратегии по Сирии

"Нынешняя ситуация в Вашингтон наводит на вопрос о том, есть ли у США вообще конкретная и устойчивая политика в отношении Сирии. Пока Турция считает, что в Вашингтоне царит полный хаос. С одной стороны Трамп поддерживает военную операцию на севере Сирии, а с другой стороны он говорит, что Турция будет уничтожена экономически. И Пентагон, который обязан выполнять пожелания Трампа, медлит с конкретными действиями", - указал в рамках передачи Inside Story на телеканале Al Jazeera директор исследований Анкарского университета и бывший советник премьер-министра Турции Ахмет Давотуглу Осман Серт.

По мнению эксперта, такая нерешительность США в контексте Сирии наблюдалась еще во время президентства Барака Обамы и эта традиция продолжается во время правления Трампа.

В упомянутом контексте стоит помнить, что это не первое решение такого типа, которое модифицируют уже после его принятия. Еще в прошлом году Трамп сообщил, что собирается сравнительно быстро вывести американские войска из Сирии. Однако в результате внутреннего противостояния это произошло гораздо медленнее, чем планировалось.

Нерешительность США в конфликте Сирии хорошо проиллюстрировал бывший старший советник посла США в ООН по Сирии Саманты Пауэр. Он указал, что в свое время администрация Обамы осозновала, что формирование сотрудничества с РПК является эффективным инструментом в борьбе с "Исламским государством" в краткосрочной перспективе, однако создаст проблемы в дальнейшем. Уже тогда Соединенные Штаты понимали, что РПК является главным врагом Турции и рано или поздно придется сделать выбор.

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Вывод 3: Образ США как надежного союзника может быть поставлен под сомнения

Несмотря на то, что США в этом контексте было необходимо сделать сложный выбор, это может дать новую силу тем голосам, которые подчеркивают надежность Вашингтона в международной политике. Уже сейчас в курдской прессе превалирует мнение, что США предали одного из своих ближайших соратников в регионе. Похожую критику выразили и политики сената и конгресса, которые выступили против принятого Трампом решения.

В свою очередь бывший советник США в ООН Никки Хейли указала, что союзников нужно поддерживать. В противном случае они не поддержат США.

Здесь также "боеприпасы" предоставляются главным противникам США - Китаю, Ирану и России. У них сейчас в случае необходимости имеется аргумент, который можно использовать во внешнеполитическом дискурсе о двойных стандартах США. Наконец, это обстоятельство может вызвать дополнительные вопросы к другим государствам, которые зависят от международной поддержки США. К их числу принадлежит и Латвия.

Как бы ни развивалась ситуация, понятно, что наибольшими пострадавшими в этом случае снова будут простые жители Сирии. Контролируемая ДСС территория до сих пор считалась самой безопасной из частей Сирии. Однако кажется, что теперь эту условную стабильность всколыхнули. Уже сейчас курдские силы сообщают о гражданских жертвах в результате бомбардировки Турцией. К сожалению, игры держав почти всегда требуют жертв и эта ситуация не будет исключением. Остается лишь надеяться на то, что заявление Трампа о готовности разрушить экономику Турции в случае неприемлемых действий является чем-то большим, чем просто словами. В любом случае, Турция ему пообещала вести себя уважительно.