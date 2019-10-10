44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой

44-летняя звезда рассказала подписчикам, что родила на свет долгожданного сына, которому дала двойное имя - Макс Валентин.

Натали много лет мечтала о малыше. Ранее она уже заявляла, что обращалась к анонимному донору спермы. Певица забеременела благодаря процедуре ЭКО. Всю беременность Имбрулья продолжала активно заниматься творчеством. Она посещала студию даже на последних месяцах беременности.

Певица часто повторяла в интервью, что хочет большую и крепкую семью, но ее романы завершались расставанием. Секс-символ 90-х некоторое время встречалась с актером из сериала "Друзья" Дэвидом Швиммером, и пять лет была в браке с музыкантом Дэниелом Джонсом. После череды разочарований Натали решила, что родит малыша для себя и посвятит ему все свое свободное время.

Натали Имбрулья так сильно желала стать матерью, что не испугалась рисков возрастной беременности и решила выносить малыша самостоятельно.

"Добро пожаловать в этот мир, мой мальчик - Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается от любви и счастья", - написала она в соцсетях.

Новоиспеченную маму поспешили поздравить многочисленные друзья и звездные коллеги.