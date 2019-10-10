44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой

Австралийско-британская певица Натали Имбрулья на своей странице в Instagram поделилась радостной новостью - она наконец-то стала мамой. Малыш появился на свет благодаря процедуре ЭКО. О том, что звезда решилась на такой шаг стало известно в июле 2019 года.
44-летняя звезда рассказала подписчикам, что родила на свет долгожданного сына, которому дала двойное имя - Макс Валентин.
Натали много лет мечтала о малыше. Ранее она уже заявляла, что обращалась к анонимному донору спермы. Певица забеременела благодаря процедуре ЭКО. Всю беременность Имбрулья продолжала активно заниматься творчеством. Она посещала студию даже на последних месяцах беременности.
Певица часто повторяла в интервью, что хочет большую и крепкую семью, но ее романы завершались расставанием. Секс-символ 90-х некоторое время встречалась с актером из сериала "Друзья" Дэвидом Швиммером, и пять лет была в браке с музыкантом Дэниелом Джонсом. После череды разочарований Натали решила, что родит малыша для себя и посвятит ему все свое свободное время.
Натали Имбрулья так сильно желала стать матерью, что не испугалась рисков возрастной беременности и решила выносить малыша самостоятельно.
"Добро пожаловать в этот мир, мой мальчик - Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается от любви и счастья", - написала она в соцсетях.
Новоиспеченную маму поспешили поздравить многочисленные друзья и звездные коллеги.
Натали Имбрулья - австралийско-британская певица, автор песен и актриса. Известность к ней пришла в 1997 году после исполнения кавер-версии песни группы Ednaswap "Torn". Последовавший за этим альбом Left of the Middle (1997) разошёлся тиражом 7 миллионов копий по всему миру. Натали получила несколько наград, в том числе восемь премий ARIA, две награды BRIT Awards, одну премию Billboard Music Awards и три номинации на премию "Грэмми". Она снялась в таких фильмах, как "Агент Джонни Инглиш" и "Закрыто на зиму".