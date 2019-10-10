Звездные диеты: Секреты стройности Семенович, Бузовой и Стаса Михайлова

Российский диетолог Надежда Шарк рассмотрела несколько способов обретения стройной фигуры, которым прибегают российские знаменитости. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Популярный исполнитель Стас Михайлов следит за фигурой ради жены Инны. Он старается соблюдать паузу между приемами пищи. Артист подчеркивает, что ест все, но строго по часам.
Он прибегает к интервальному виду диеты.
Согласно правилам его диеты следует принимать пищу 8 часов в сутки, а потом сделать перерыв на 16 часов.
Диетолог указывает, что 16-часовое голодание подходит только тем, кто учитывает все противопоказания. такой вид диеты годится не всем. Но она положительна тем, что человек вечером не переедает, а это способствует естественному очищению организма.
Обладательница пышных форм Анна Семенович признается, что перепробовала массу диет. Она пробовала и средиземноморскую диету. Как отметила певица, она оставляет в рационе только креветки и яблоки. В качестве вознаграждения, можно белого сухого вина, но не более двух бокалов.
Диета от Анны Семенович:
Завтрак: сто граммов отварных креветок и зеленый чай без сахара.
Второй завтрак: одно большое зеленое яблоко и чашка чая без сахара.
Обед: сто граммов креветок, запеченное яблоко и зеленый чай без сахара.
Полдник: отварные креветки и свежеприготовленный яблочный сок без добавления сахара.
Ужин: запеченное яблоко и зеленый несладкий чай.
* Певица рекомендует соблюдать такую диету не более недели.
Диетолог Надежда Шарк не считает, что такая диета безопасна, если ее использовать длительно. Но в качестве разгрузочного дня она идеально подходит.
"Хотя эта диета строится на принципе белок (креветки) + клетчатка (яблоко), а это является отличным сочетанием, но у неё есть неправильные моменты. Во-первых, такая диета очень низкокалорийная, максимум 700 ккал в день, что очень мало для любого взрослого человека", - отмечает специалист.
Надежда не видела ещё ни одного обмена веществ, который был бы ниже 1000 ккал.
"Именно это минимальное количество калорий нужно организму для поддержания жизнедеятельности, чтобы все его процессы в организме происходили правильно (работа сердца, внутренних органов, обмен веществ, дыхание, пищеварение и др). И, как правило, основной обмен веществ у женщин - 1200-1800 ккал (в зависимости от веса и состава тела)", - поясняет она.
При такой диете есть серьезный риск, что потом женщина "сорвётся" и будет ещё больший набор веса.
Кроме того, в диете Семенович есть яблоки, которые диетологи не рекомендуют есть вечером.
"Все фрукты нужно есть в первой половине дня до 16.00, если Анна хочет снизить вес. И ещё в тексте сказано, что якобы можно есть в любое время любое количество разрешённой пищи — это не правильно. Обязательно должны быть промежутки между едой 2-4 часа, чтобы пища успела перевариться", - отмечает специалист.
Нужно делать паузы и внимательно следить за тем, что ты ешь, чтобы не создать в желудке "бардак".
Телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова неоднократно рассказывала своим поклонникам, что придерживается правильного питания. Ольга часто говорит о том, что у нее склонность к полноте.
Телезвезда пробовала различные диеты и спортивные упражнения. Наконец она нашла идеальную формулу.
Диета Ольги Бузовой:
Завтрак: овсяная, манная или гречневая каша с мелко нарезанными свежими фруктами и несколькими орехами.
Обед: две небольшие отварные картофелины; гарнир из тушеных овощей или овощного рагу; салат, приготовленный из свежих овощей.
Полдник: приготовленное на пару нежирное мясо или морская нежирная рыба; нежирный творог (150 г) с добавлением небольшого количества изюма.
Вместо ужина спортивный зал или бассейн.
Перед сном Бузова может съесть яблоко или выпить стакан обезжиренного кефира или несладкого йогурта.
* Можно устроить разгрузочный день - посидеть на кефире.
Диетолог отмечает, что крупы и фрукты, орехи и семена — это очень питательный завтрак. Манной крупы стоит избегать. Если на обед есть только овощи без белка, то будут страдать мышцы.
"Такой обед может подойти тем, кто хочет снизить вес, а также в тёплое время года. А вот холодной зимой такое питание не даст чувства удовлетворения", - отмечает специалист.
Надежда также добавляет, что рыба - это хорошо, но обязательно нужны углеводы.
"Белки всегда нужно есть в сочетании со сложными углеводами (овощи/фрукты/зелень, цельно-зерновые крупы)", - подчеркивает она.
Кефир перед сном может быть допустим лишь в качестве профилактики, но каждый день питаться молочными продуктами не стоит. Диетолог еще раз заметила, что яблоки перед сном есть вредно - это может вызвать "брожение" в желудке.