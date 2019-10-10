Теперь блондинка! Кейт Миддлтон поразила новым имиджем

Как известно, королевский этикет не одобряет кардинальные перемены в имидже членов королевской семьи, но столь незначительное и эффектная перемена лишь подчеркнула утонченность герцогини.

"Кейт выбрала золотистые тона, которые идеально подходят осеннему сезону. К тому же этот цвет сочетается с оттенком кожи герцогини, а новый цвет волос прекрасно акцентирует ее щеки", - высказался о новом имидже Кейт Миддлтон известный британский парикмахер Джеймс Джонс.