Теперь блондинка! Кейт Миддлтон поразила новым имиджем
Недавнее появление герцогини Кембриджской в Музее естествознания поразило пользователей Сети. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продемонстрировала новый цвет и стильную укладку волос.
Как известно, королевский этикет не одобряет кардинальные перемены в имидже членов королевской семьи, но столь незначительное и эффектная перемена лишь подчеркнула утонченность герцогини.
"Кейт выбрала золотистые тона, которые идеально подходят осеннему сезону. К тому же этот цвет сочетается с оттенком кожи герцогини, а новый цвет волос прекрасно акцентирует ее щеки", - высказался о новом имидже Кейт Миддлтон известный британский парикмахер Джеймс Джонс.