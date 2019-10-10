Чт, 10.10.2019

Теперь блондинка! Кейт Миддлтон поразила новым имиджем
Королевский стиль!

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Недавнее появление герцогини Кембриджской в Музее естествознания поразило пользователей Сети. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продемонстрировала новый цвет и стильную укладку волос. 

Как известно, королевский этикет не одобряет кардинальные перемены в имидже членов королевской семьи, но столь незначительное и эффектная перемена лишь подчеркнула утонченность герцогини. 

"Кейт выбрала золотистые тона, которые идеально подходят осеннему сезону. К тому же этот цвет сочетается с оттенком кожи герцогини, а новый цвет волос прекрасно акцентирует ее щеки", - высказался о новом имидже Кейт Миддлтон известный британский парикмахер Джеймс Джонс. 

ФОТО: Kirsty Wigglesworth / AP

ФОТО: Kirsty Wigglesworth / AP

ФОТО: Kirsty Wigglesworth / AP

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