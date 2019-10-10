Чт, 10.10.2019
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В центре Риги в аварию попал микроавтобус муниципальной полиции

Иллюстративное фото

ФОТО: Krists Spruksts/LETA

В четверг утром, 10 октября, в центре Риги в аварию попал микроавтобус муниципальной полиции, один полицейский госпитализирован.

Как сообщили в Госполиции, около 11.00 на улице Экспорта полицейский микроавтобус столкнулся с другим автомобилем.

Представитель муниципальной полиции Том Садовскис сообщил агентству LETA, что произошло столкновение оперативного транспорта полиции и грузового автомобиля.

Авария произошла в момент, когда полицейский автомобиль совершал поворот, а ехавший по одной из полос грузовой фургон врезался в него сбоку.

Полицейский микроавтобус получил сильные повреждения.

Водители обоих транспортных средств госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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