В центре Риги в аварию попал микроавтобус муниципальной полиции

Как сообщили в Госполиции, около 11.00 на улице Экспорта полицейский микроавтобус столкнулся с другим автомобилем.

Представитель муниципальной полиции Том Садовскис сообщил агентству LETA, что произошло столкновение оперативного транспорта полиции и грузового автомобиля.

Авария произошла в момент, когда полицейский автомобиль совершал поворот, а ехавший по одной из полос грузовой фургон врезался в него сбоку.

Полицейский микроавтобус получил сильные повреждения.