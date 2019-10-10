В четверг утром, 10 октября, в центре Риги в аварию попал микроавтобус муниципальной полиции, один полицейский госпитализирован.
Pašvaldības policijas un kravas mikroautobusa avārija Eksporta ielā #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) October 10, 2019
📸 @VandaEmilija pic.twitter.com/pVor2sgtEj
Как сообщили в Госполиции, около 11.00 на улице Экспорта полицейский микроавтобус столкнулся с другим автомобилем.
Представитель муниципальной полиции Том Садовскис сообщил агентству LETA, что произошло столкновение оперативного транспорта полиции и грузового автомобиля.
Авария произошла в момент, когда полицейский автомобиль совершал поворот, а ехавший по одной из полос грузовой фургон врезался в него сбоку.
Полицейский микроавтобус получил сильные повреждения.
Водители обоих транспортных средств госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства происшествия.