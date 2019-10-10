За мобильник за рулем будут наказывать штрафными пунктами
Вступили в силу утвержденные Кабинетом министров поправки к нормативным актам, предусматривающие штрафные пункты для водителей, которые используют за рулем автомобиля мобильный телефоне и другие гаджеты, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Штрафные пункты будут присуждаться и за другие нарушения.
В дирекции указали, что это большая проблема, о чем свидетельствует проведенное CSDD в прошлом году исследование, которое показало, что более 70% водителей ежедневного за рулем используют мобильные телефоны. Основываясь на этом исследовании, CSDD вы сотрудничестве с Госполицией проводит кампанию "Вылези из телефона!". Кабинет министров принял решение, что за эти нарушения нужно регистрировать штрафные пункты.
Поэтому CSDD и Министерство сообщения призывает водителей менять свои привычки и воздерживаться от мобильного телефона и других гаджетов во время езды.
Кроме того, того, один штрафной пункт будет начисляться водителю и в случае, если во время езды не будет пристегнут пассажир, в свою очередь непристегнутому пассажиру за это, как и ранее, грозит предупреждение или денежный штраф. Также штрафной пункт полагается за езду зимой на машине с летней резиной и за выезд на перекресток во время пробки. В свою очередь двумя штрафными пунктами будут наказывать за езду по "встречке" на улицах с односторонним движением.
Вступили в силу и изменения в порядке гашения пунктов.
Раньше водителю, набравшему четыре пункта, предлагали добровольно посетить курсы обучения по вопросам правил дорожного движения. Теперь же набравшему четыре пункта водителю предложат и бесплатно посетить групповые занятия по коррекции поведения езды или консультации психологов. Если курсы будут прослушаны, у водителя погасятся два пункта.