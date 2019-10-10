За мобильник за рулем будут наказывать штрафными пунктами

Кроме того, того, один штрафной пункт будет начисляться водителю и в случае, если во время езды не будет пристегнут пассажир, в свою очередь непристегнутому пассажиру за это, как и ранее, грозит предупреждение или денежный штраф. Также штрафной пункт полагается за езду зимой на машине с летней резиной и за выезд на перекресток во время пробки. В свою очередь двумя штрафными пунктами будут наказывать за езду по "встречке" на улицах с односторонним движением.