Кариньш о повышении зарплат педагогов: сейчас средств на это нет

В настоящее время в государственном бюджете нет дополнительных ресурсов на зарплаты учителей, заявил в интервью Латвийскому радио премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Комментируя требование профсоюза педагогов о повышении зарплат, Кариньш сказал, что сейчас средств на это нет. "Деньги путем тяжелых политических переговоров были распределены более или менее справедливо", - сказал Кариньш.
Он допускает, что в бюджете 2020 года могут появиться какие-то позиции, которые не используются эффективно, и тогда можно думать о перераспределении средств. Нужно следить, как будет развиваться экономика и собираться налоги, сказал премьер.
Кариньш добавил, что самоуправлениям нужно активнее проводить реформы в системе образования.
"Когда предыдущее правительство договаривалось о графике повышения зарплат, это было связано с реформой. Сеть школ все еще остается неэффективной. Реформы надо продолжать", - сказал премьер.