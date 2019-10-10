Кариньш о повышении зарплат педагогов: сейчас средств на это нет

Комментируя требование профсоюза педагогов о повышении зарплат, Кариньш сказал, что сейчас средств на это нет. "Деньги путем тяжелых политических переговоров были распределены более или менее справедливо", - сказал Кариньш.

Он допускает, что в бюджете 2020 года могут появиться какие-то позиции, которые не используются эффективно, и тогда можно думать о перераспределении средств. Нужно следить, как будет развиваться экономика и собираться налоги, сказал премьер.

Кариньш добавил, что самоуправлениям нужно активнее проводить реформы в системе образования.