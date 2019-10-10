Мужчина отсудил у Johnson & Johnson восемь миллиардов: от лекарства у него начала расти грудь

На заседании суда было сказано, что пострадавший использовал препарат Johnson & Johnson для лечения шизофрении и биполярного расстройства.

Как пишет издание, суд принял решение о компенсации в размере восьми миллионов долларов 8 октября. Истец Николас Мюррей в своем требовании указал, что в детстве - в период с 2003 по 2008 год, по рецепту врача принимал препарат Risperdal. Однако у произведенного Johnson & Johnson медикамента оказался побочный эффект, вызвавший гинекомастию или гормональные нарушения эндокринной системы, что привело к доброкачественному увеличению мужской груди.

По словам Мюррея, американское предприятие знало о возможных побочных эффектах, однако не сообщило об этом ни врачам, ни пациентам, принимавшим лекарства.

В 2015 году суд принял первое решение по этому делу, обязав предприятие заплатить Мюррею компенсацию в размере 1,75 миллиарда долларов. Однако Johnson & Johnson оспорил решение. В феврале 2018 года Пенсильванский апелляционный суд признал вердикт суда обоснованным, однако снизил размер компенсации до 680 тысяч долларов.