Чт, 10.10.2019

В аэропорту Екатеринбурга самолет приземлился "на брюхо": не выпустились шасси

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил транспортный самолет вооруженных сил России "Ан-12" - у него не выпустились шасси, сообщает "РИА Новости".

Как сообщает "База", на борту находились 17 человек, в свою очередь "Интерфакс" сообщил о примерно 20 людях в самолете.

В результате инцидента никто не пострадал.

По информации "Интерфакса", экипаж самолета несколько раз пытался выпустить шассы, однако сделать этого не удалось, поэтому было принято решение совершить аварийную посадку, посадив самолет "на брюхо".

По информации "Медузы", какое-то время после инцидента была нарушена работа аэропорта.

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