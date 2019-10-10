В аэропорту Екатеринбурга самолет приземлился "на брюхо": не выпустились шасси

В Кольцово аварийно сел самолет, не выпуская шасси. Работа аэропорта остановлена.



Борт стоит на взлетно-посадочной полосе. К нему выехало 4 пожарных машины и одна скорая. Говорят, что борт не пассажирский. Но из него выходят люди. pic.twitter.com/yTc4XgdwDI