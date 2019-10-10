В аэропорту Екатеринбурга самолет приземлился "на брюхо": не выпустились шасси

В четверг аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил транспортный самолет вооруженных сил России "Ан-12" - у него не выпустились шасси, сообщает "РИА Новости".
Как сообщает "База", на борту находились 17 человек, в свою очередь "Интерфакс" сообщил о примерно 20 людях в самолете.
В результате инцидента никто не пострадал.
По информации "Интерфакса", экипаж самолета несколько раз пытался выпустить шассы, однако сделать этого не удалось, поэтому было принято решение совершить аварийную посадку, посадив самолет "на брюхо".
По информации "Медузы", какое-то время после инцидента была нарушена работа аэропорта.
В Кольцово аварийно сел самолет, не выпуская шасси. Работа аэропорта остановлена.— URA.RU (@ura_ru) October 10, 2019
Борт стоит на взлетно-посадочной полосе. К нему выехало 4 пожарных машины и одна скорая. Говорят, что борт не пассажирский. Но из него выходят люди. pic.twitter.com/yTc4XgdwDI
В Кольцово совершил аварийную посадку Ан-12 из Челябинска. На борту находилось 17 человек. https://t.co/gHDacl2j3v— E1.RU News (@e1news) October 10, 2019