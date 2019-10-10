В Иране впервые за почти 40 лет женщин пустили на футбол

В четверг впервые почти за 40 лет женщины Ирана смогли лично посмотреть за игрой национальной футбольной сборной.
Иранские футболисты в рамках квалификации на Кубок мира в матче азиатской зоны в Тегеране со счетом 14:0 (7:0) разгромили Камбоджу.
Женщинам на этом матче была отведена отдельная трибуна. Как сообщают СМИ, на эту трибуну можно было приобрести от трех с половиной до четырех тысяч билетов, которые быстро были раскуплены.
Обслуживающий персонал на этой трибуне также состоял из женщин.
Впрочем, некоторые запреты остались в силе, к примеру, женщины не могли аккредитовываться на этот матч как фотографы. Кроме того, запрет остается в силах на матчи чемпионата Ирана и Азиатской лиги чемпионов.
Женщинам Ирана посещать квалификационные матчи Кубка мира разрешили только после давления Международной футбольной федерации (ФИФА).