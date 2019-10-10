"Градусов больше, стоит меньше...": Зиедоньдарзс оккупировали любители одеколона

В Зиедоньдарзсе предпочитают проводить время не только спортсмены и семьи с детьми, на скамейках парка можно заметить и других людей, которые открыто употребляют алкоголь. Среди них - и бездомные, привыкшие к употреблению одеколона.

Местный житель Гирт Лакстигала рассказывает о ситуации в Зиедоньдарзсе. Он вместе с несколькими единомышленниками собирает подписи, чтобы с полок магазинов убрали продаваемый там одеколон.

"Один наш аргумент - является ли он денатуратом. Второй - одеколон - напиток, который опьяняет, и магазин знает, для каких целей его покупают, и люди не думают одеколоном душиться. Еще его продают ночью, также этот напиток доступен несовершеннолетним, малолетним детям. То, что в законе не написано, что нельзя продавать одеколон, не работает.

Это в любом случае изделие из спирта. Это свободный оборот, без акцизного налога, без ночной наценки, без ограничения возраста".

Мужчина отмечает, что его цель - не добиться закрытия магазина, а привлечь внимание министерства. С полок магазина нужно изъять одеколон, опасный для жизни людей.

Мужчина рассказывает, что в Зиедоньдарзсе часто патрулирует полиция и выводит пьяных. Встреченные в парке бездомные рассказали, что одеколон можно купить как на центральном, так и на Чиекуркалнском рынке.

Одна из бездомных поделилась своим опытом: "Когда мне было примерно 15 лет, я видел, что люди сидят на скамейке и пьют одеколон. Мне это показалось непонятным. Сейчас сама пью. Подсчеты такие - у водки градусов меньше, но она дороже. У одеколона градусов больше, и стоит он меньше. В принципе, все".

Токсиколог Рижской клинической восточной университетской больницы Роберт Сташинскис поясняет, что в приемном отделении у всех берут анализы, исследуют. Если состояние пациента тяжелое, то он остается в больнице лечиться. Однако большая часть пациентов дальше приемного покоя не проходит. Через несколько часов они получают помощь и возвращаются домой. Бездомные - на улицу.

"Одеколон содержит спирт. Все равно, пил он выдержанный коньяк или дорогой одеколон. В крови мы констатируем концентрацию спирта. Проблемы создает спирт. Если мы сообщим, что для всех косметических средств, содержащих спирт, нужно поднять налог или удвоить цену, то скорее всего это ощутят косметический магазин и мы, простые потребители. В свою очередь для конкретных людей, которые употребляют алкоголь с названием одеколон, больше не будут ввозить как одеколон, за которые придется платить большие деньги, будут ввозить - философствую - как средство для мытья пола с добавкой спирта. Поэтому - решим ли мы таким способом и добьемся ли, чтобы это не продавалось? Не знаю", - сказал Сташинскис.

По его словам, в больницу ежегодно попадает несколько сотен человек, которые слишком много употребляли алкоголь.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью Латвийскому радио указала, что борьба с одеколоном стала бы псевдорешением проблемы алкоголя и имитацией деятельности.

Правительство допустило "огромную ошибку", снизив акциз на крепкий алкоголь, поэтому теперь нужно возвращаться к тому порядку, который существовал до "плана спасения приграничных магазинов", - отметила Винькеле.