Легендарный футбольный вратарь Петр Чех стал профессиональным хоккеистом

Гилфордская команда играет во второй по силе лиге Англии, но это не меняет того факта, что задачи, необходимые навыки и физические данные вратаря в футболе очень отличаются от хоккея. Несмотря на это, Чех полон энтузиазма начать новую карьеру.

"Я рад играть в игру, которую так сильно любил, когда был маленьким мальчиком. Я очень благодарен за возможность реализовать свои навыки на хоккейной площадке. Надеюсь, что смогу помочь этой молодой команде выиграть по-возможности больше игр", - не скрывал радости Чех.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa — Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019

Впрочем, защита хоккейных ворот не будет основной работой Чеха, так как легендарный вратарь по-прежнему является частью тренерского штаба лондонского "Челси".

"Рад и тому, что моя работа в лондонском "Челси" не помешает исполнить свою мечту - играть в хоккей", - рассказал о совмещении работы Чех.