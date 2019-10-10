Легендарный футбольный вратарь Петр Чех стал профессиональным хоккеистом

Петр Чех - один из лучших футбольных вратаре всех времен. За свою футбольную карьеру легендарный чешский голкипер достиг многого. Сейчас пришло время новому вызову - Чех сообщил, что стал вратарем хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", пишет The Sun.
Гилфордская команда играет во второй по силе лиге Англии, но это не меняет того факта, что задачи, необходимые навыки и физические данные вратаря в футболе очень отличаются от хоккея. Несмотря на это, Чех полон энтузиазма начать новую карьеру.
"Я рад играть в игру, которую так сильно любил, когда был маленьким мальчиком. Я очень благодарен за возможность реализовать свои навыки на хоккейной площадке. Надеюсь, что смогу помочь этой молодой команде выиграть по-возможности больше игр", - не скрывал радости Чех.
**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**— Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019
The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!
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Впрочем, защита хоккейных ворот не будет основной работой Чеха, так как легендарный вратарь по-прежнему является частью тренерского штаба лондонского "Челси".
"Рад и тому, что моя работа в лондонском "Челси" не помешает исполнить свою мечту - играть в хоккей", - рассказал о совмещении работы Чех.
Петр Чех за свою карьеру пять раз побеждал в английской Премьер-лиге, а также вместе с лондонским "Челси" в сезоне 2011/2012 года завоевал трофей Лиги чемпионов УЕФА.