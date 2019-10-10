Дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится уже в конце этой недели, когда украинский боксер выйдет на ринг против Чеза Уизерспуна. Еще совсем недавно дебют Усика в супертяжелом весе был под угрозой, так как его соперник Тайрон Спонг был пойман на допинге. Несмотря на сложности новую для себя весовую категорию, украинский боксер на тренировках демонстрирует привычную для себя активность. Посмотри, как Усик танцует перед дебютом!