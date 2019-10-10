День Левандовски: сборная Латвии по футболу опять проиграла, на этот раз Польше

Примечательно, что свою сотую игру за сборную Латвии провел вратарь Андрис Ванин, который стал восьмым футболистом "клуба сотни".

Латвийский футболисты, если учитывать проверочные игры, не выигрывали уже 15 матчей подряд, в десяти из которых потерпели поражение. Прошлую победу латыши одержали в июне прошлом года в матче кубка Балтии, а в международных турнирах последняя победа была завоевана два года назад.

Счет был открыт уже на девятой минуте матча - лидер сборной Польши Левандовски вышел один на один с вратарем и точным ударом отправил мяч в ворота.

Спустя четыре минуты все тот же Левандовски после паса Камила Гросицки примерно с 13 метров удвоил разрыв в счете.

На 76-й минуте матче Польша разыграла до пустых ворот, и Левандовски оформил "хет-трик", забив 60-й гол в составе сборных.

После этого на площадке пошла спокойная игра, и команды особо опасных моментов не создавали.

"Одиннадцать волков" начали квалификационный цикл с семи поражений в семи матчах.

В октябре Латвия сыграет в гостях с Израилем, а в ноябре встретится на выезде со Словенией, а затем дома - с Австрией.