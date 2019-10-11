4 самых романтичных знака Зодиака. Они сделают все, чтобы вы были счастливы!

1. Овен

Страсть Овнов к любви и восхищение ею делают их одними из самых романтичных людей на свете. Когда они кого-то любят, их поступки говорят куда громче слов. Представители этого знака Зодиака скорее отправят любимому человеку открытку ручной работы, чем скажут о своей любви, потому что знают, что в открытку можно вложить куда больше внимания.

Овны постоянно ищут новые способы сделать любимого человека счастливее.

Они считают, что для того, чтобы отношения не теряли страсти, нужно раз за разом буквально сметать партнера с ног волной своей любви и желания.

И у них это получается - они всегда готовы чем-то удивить, будь то внезапная романтическая поездка на шикарный курорт или безумно красивое празднование дня рождения.

2. Телец

Тельцы вполне могут быть молчунамии не распространяться о своих чувствах, но невероятная преданность и любовь к партнеру говорят очень многое о их романтической натуре. Да, Тельцам нужно немало времени для того, чтобы понять, что они по-настоящему любят, но когда это случается, бросаются в бой за свою любовь, абсолютно не сдерживаясь.

Они осыпают свою любовь подарками, поджидают после работы с любимой едой из лучшего кафе, прогуливаются в парке, держась за руки и наслаждаясь моментом.

Возможно, со стороны это может показаться мелочью, но для Тельцов это значит очень многое. И им нравится, когда любимый человек отвечает им тем же.

Иногда преданность Тельцов оказывается настолько слепой, что это дает окружающим возможность причинить им боль. После чего представители этого знака становятся предельно осторожными в том, кому они доверяютсвою любовь.

3. Весы

Чувство прекрасного делает представителей данного знака, пожалуй, самыми романтичным из всех. Они знают, как подготовить сцену для неподдельной, интимной романтики. Самые лучшие и уютные рестораны, подарки, наполненные смыслом и идеально подходящие партнеру... Все это говорит многое о том, насколько Весы ценят любовь и человека, который рядом.

Эти люди умеют говорить именно то, что нужно, и в самое правильное время. Кого бы они ни решили одарить своей любовью, он или она чувствует себя словно в сказке.

Но у всего этого есть и оборотная сторона: Весы способны с легкостью заметить признаки того, что партнер вовлечен в отношения далеко не в той же степени, что и они. Это помогает понять, что нужно отступить в сторону и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.

4. Рыбы

Рыбы - самый мечтательные из всех знаков Зодиака. Они умеют мечтать столь "громко" и заразительно, что становятся для своего партнера своего рода отдушиной, позволяющей отвлечься от банальности будней. Романтические ужины при свечах, прогулки по пляжу, восхитительное времяпровождение в кровати (от безумной близости до просмотра любимых сериалов под что-то вкусненькое) - Рыбы предлагают партнеру все это, и даже больше.

Но вторую половинку привлекает в Рыбах не только эта внешняя идеальность, но и то, что они по-настоящему понимают их.

И хотя партнер чувствует, что Рыбы с ним - единое целое, ему также нравится и то, что те остаются самими собой, отдельной и очень интересной личностью.