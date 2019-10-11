Пт, 11.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

Видео: Женщина перепутала педали и въехала в школьный забор

ФОТО: Pixabay

В среду, 9 октября, одна водитель автомобиля Renault въехала прямо в забор Юглской средней школы. Причиной инцидента послужило то, что 75-летняя женщина перепутала педали газа и тормоза. Об этом сообщает программа LNT Degpunktā.

Автомобиль, управляемый женщиной, с основательным шумом промчался по пешеходной дорожке, сорвал несколько звеньев забора средней школа на Югле, а затем остановился на газоне в школьном дворе. Спустя мгновение полицейская учебного заведения узнала об аварии и сразу же отправилась на место происшествия.

За рулём находилась некая 75-летняя женщина. Выяснилось, что она перепутала педали тормоза и газа и задним ходом врезалась в забор. Женщина находилась в шоковом состоянии, на место происшествия были вызваны медики. 

Осмотрев место ЧП выяснилось, что в результате пострадал автомобиль, припаркованный на улице Квелес. Дело было передано сотрудникам дорожной полиции. 

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