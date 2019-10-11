Видео: Женщина перепутала педали и въехала в школьный забор

Автомобиль, управляемый женщиной, с основательным шумом промчался по пешеходной дорожке, сорвал несколько звеньев забора средней школа на Югле, а затем остановился на газоне в школьном дворе. Спустя мгновение полицейская учебного заведения узнала об аварии и сразу же отправилась на место происшествия.

За рулём находилась некая 75-летняя женщина. Выяснилось, что она перепутала педали тормоза и газа и задним ходом врезалась в забор. Женщина находилась в шоковом состоянии, на место происшествия были вызваны медики.