Видео: Женщина перепутала педали и въехала в школьный забор

В среду, 9 октября, одна водитель автомобиля Renault въехала прямо в забор Юглской средней школы. Причиной инцидента послужило то, что 75-летняя женщина перепутала педали газа и тормоза. Об этом сообщает программа LNT Degpunktā.
Автомобиль, управляемый женщиной, с основательным шумом промчался по пешеходной дорожке, сорвал несколько звеньев забора средней школа на Югле, а затем остановился на газоне в школьном дворе. Спустя мгновение полицейская учебного заведения узнала об аварии и сразу же отправилась на место происшествия.
За рулём находилась некая 75-летняя женщина. Выяснилось, что она перепутала педали тормоза и газа и задним ходом врезалась в забор. Женщина находилась в шоковом состоянии, на место происшествия были вызваны медики.
Осмотрев место ЧП выяснилось, что в результате пострадал автомобиль, припаркованный на улице Квелес. Дело было передано сотрудникам дорожной полиции.