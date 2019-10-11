СМИ: Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду

38-летняя герцогиня и 35-летний принц Гарри же не один раз затрагивали тему того, что хотят жить как простая семья. Но в Великобритании за каждым шагом возлюбленных следят несколько сотен тысяч фанатов. Это и послужило поводом для размышления о перемене место жительства.

Изначально самым наиболее возможным выбором для переезда были США. Различные источники заявляли, что супруга принца Гарри даже присмотрела особняк в Калифорнии за 15 миллионов долларов, однако данная покупка на данный момент так и не свершилась. Сейчас же начали появляться слухи, что королевские супруги изъявили желание обосноваться в Канаде.

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"Меган и Гарри задумались о переезде в Канаду, потому что страна является частью Содружества. Они рассматривают этот будущий сценарий развития своей жизни", — сообщил инсайдер, приближенный к паре.

Сама бывшая актриса несколько раз говорила, что любит Канаду за развитую инфраструктуру и красоту местных пейзажей. Собеседник не стал уточнять, когда королевская пара думает сменить страну проживания. В будущие годы пара вряд ли сможет на всё время покинуть Великобританию, так как принц Гарри курирует сразу несколько благотворительных проектов и обязан исполнить обязательства, которые были возложены на него в связи с его происхождением.

В настоящее время Меган и Гарри живут в собственной резиденции Фрогмор-коттедж. Маркл сама контролировала все строительные работы и занималась дизайнерскими решениями. После того как стала известна сумма расходов, шокированные жители Британии были возмущены.

Именно скандалы, связанные с деньгами, согласно мнению поклонников, могли послужить тем самым поводом, почему Маркл пожелала уехать из Великобритании.