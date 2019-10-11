Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в четверг вышла в четвертьфинал турнира серии International в Линце.
Остапенко со счетом 7:5, 4:1 обыграла француженку Ализе Корне, которая во втором сете из борьбы выбыла.
Латвийская теннисистка в рейтинге WTA находится на 72-й позиции, тогда как КОрне - на 57-й. В четвертьфинале Остапенко встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рябкиной, которая занимает в международном рейтинге 43-е место.
За выход в четвертьфинал Остапенко получила 60 рейтинговых очков, что позволит ей улучшить позиции в рейтинге.
Теннисистки встречались между собой один раз - в прошлом году в первом круге турнира серии Premier в Цинцинатти, когда со счетом 1:6, 7:5, 6:0 победила француженка.
Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова из-за травмы с турнира снялась.