Ассоциация: план по сбору акциза на алкоголь выполнен не будет

По его словам, 2019 год для отрасли был бурным - ставки акцизного налога менялись дважды, сначала они были повышены, затем понижены.

Выводы о целесообразности этих изменений можно будет сделать в конце года, потому что сниженная ставка налога вступила в силу только с 1 августа, и данные Службы госдоходов (СГД) о поступлениях от акцизного налога на крепкий алкоголь за период, когда применялась уже сниженная ставка, будут позже.

По словам Витолса, на продажи крепкого алкоголя в июне и июле повлияло то, что предприниматели стремились распродать как можно больше напитков со складов, пока ставка акциза была еще высокой, и не ввозили новый товар, ожидая снижения ставки в августе. Возможно, в июне и июле продажи уменьшились, в августе выросли.

Витолс считает, что план поступлений акцизного налога на алкоголь в этом году выполнен не будет, так как план составлялся в расчете на повышение ставки.

Следующий год, по его словам, на рынке крепкого алкоголя обещает быть хуже - если останутся в силе запланированные на 2020 год ставки налога, исчезнет приграничная торговля. В Латвии в таком случае напитки подорожают на 3-4 цента за литр.