Травятся якобы безопасным продуктом: в Эстонии у детей появилось опасное пристрастие

На инфолинию Информационного центра по отравлениям все больше поступает звонков от родителей, маленькие дети которых получают никотиновое отравление от считающегося безопасным снюса, сообщает Департамент здоровья Эстонии, пишет Rus.Postimees.
По словам руководителя информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер, летом в Эстонии поступил в продажу жевательный табак, или снюс, рекламируемый как более безопасный вариант традиционного снюса, поскольку вместо табака содержит пропитанную никотином целлюлозу.
"Но этот продукт без табака содержит в качестве активного вещества нейротропный яд - никотин, который вызывает передозировку как у детей, так и у взрослых, и обладает способностью вызывать привыкание почти такой же силы, как и опиоиды, - рассказывает Одер. – Многие люди попались на удочку рекламы и звонят нам с искренней уверенностью, что снюс, который дети жуют, безопасен, поскольку не содержит табак".
За последние полгода число звонков выросло почти в два раза. Обычно на инфолинию поступает в среднем шесть звонков в год для получения консультации при отравлении в результате отравления снюсом, в этом году к настоящему моменту зарегистрировано уже восемь звонков. Также добавляются консультации, связанные с никотиновыми жевательными резинками, пластырями, жидкостями для электронных сигарет и т.д.
На основании поступающих в центр звонков, можно сделать вывод, что связанная со снюсом проблема становится все более актуальной для школьников.
"Судя по обратной связи, полученной от учителей, в школах даже есть вторичный рынок, где старшеклассники продают использованный и высушенный снюс младшеклассникам", - сказала Одер. Растет также число случаев, когда, например, мать, укладывая маленького ребенка спать, обнаруживает у него за щекой подушечку никотиносодержащего снюса. "Призываем родителей, чтобы они не держали дома жевательный табак в доступном для детей месте!" - обращает Департамент здоровья.