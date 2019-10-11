Травятся якобы безопасным продуктом: в Эстонии у детей появилось пагубное пристрастие

По словам руководителя информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер, летом в Эстонии поступил в продажу жевательный табак, или снюс, рекламируемый как более безопасный вариант традиционного снюса, поскольку вместо табака он содержит пропитанную никотином целлюлозу.

"Но этот продукт без табака

содержит в качестве активного вещества нейротропный яд - никотин, который грозит передозировкой как детям, так и взрослым и способен вызывать привыкание почти такой же силы, как и опиоиды,

- рассказывает Одер. - Многие люди попались на удочку рекламы и звонят нам с искренней уверенностью, что снюс, который дети жуют, безопасен, поскольку не содержит табак".

За последние полгода число звонков выросло почти в два раза. Обычно на инфолинию поступает в среднем шесть звонков в год для получения консультации при отравлении снюсом, в этом же году к настоящему моменту зарегистрировано уже восемь звонков. Также добавляются консультации, связанные с никотиновыми жевательными резинками, пластырями, жидкостями для электронных сигарет и т. д.

На основании поступающих в центр звонков, можно сделать вывод, что связанная со снюсом проблема становится все более актуальной для школьников.

"Судя по обратной связи, полученной от учителей, в школах даже есть вторичный рынок, где старшеклассники продают использованный и высушенный снюс младшеклассникам", - сказала Одер.