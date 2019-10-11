Травятся якобы безопасным продуктом: в Эстонии у детей появилось пагубное пристрастие
Как сообщает Департамент здоровья Эстонии, на инфолинию Центра по отравлениям поступает все больше звонков от родителей, маленькие дети которых получают никотиновое отравление от считающегося безопасным снюса, пишет Rus.Postimees.
По словам руководителя информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер, летом в Эстонии поступил в продажу жевательный табак, или снюс, рекламируемый как более безопасный вариант традиционного снюса, поскольку вместо табака он содержит пропитанную никотином целлюлозу.
"Но этот продукт без табака
содержит в качестве активного вещества нейротропный яд - никотин, который грозит передозировкой как детям, так и взрослым и способен вызывать привыкание почти такой же силы, как и опиоиды,
- рассказывает Одер. - Многие люди попались на удочку рекламы и звонят нам с искренней уверенностью, что снюс, который дети жуют, безопасен, поскольку не содержит табак".
За последние полгода число звонков выросло почти в два раза. Обычно на инфолинию поступает в среднем шесть звонков в год для получения консультации при отравлении снюсом, в этом же году к настоящему моменту зарегистрировано уже восемь звонков. Также добавляются консультации, связанные с никотиновыми жевательными резинками, пластырями, жидкостями для электронных сигарет и т. д.
На основании поступающих в центр звонков, можно сделать вывод, что связанная со снюсом проблема становится все более актуальной для школьников.
"Судя по обратной связи, полученной от учителей, в школах даже есть вторичный рынок, где старшеклассники продают использованный и высушенный снюс младшеклассникам", - сказала Одер.
Растет также число случаев, когда, например, мать, укладывая маленького ребенка спать, обнаруживает у него за щекой подушечку никотиносодержащего снюса. "Призываем родителей не держать дома жевательный табак в доступном для детей месте!" - обращается к гражданам Департамент здоровья.