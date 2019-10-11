ФОТО: Пресс-фото

В соответствии с выбранной театром концепцией, мы стараемся сохранить в постановке наших спектаклей оригинальную хореографию авторов. Вместе с тем, не нарушая общего стиля и сюжетной линии спектаклей, привносим в них удачные актёрские, хореографические и художественные нюансы, продиктованные современными тенденциями классического балета.

Это предоставляется возможным благодаря таланту и опыту наших хореографов, выпускников прославленных Московского ГИТИСа и Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

Объездив с гастролями 5 континентов и 12 стран, мы отправляемся в масштабный тур по странам Прибалтики и Финляндии.

С двумя спектаклями - символами классического балетного искусства - мы дадим представления в 5 городах Латвии:

Юрмала: “Лебединое озеро” 01.11.19

Рига: “Лебединое озеро” 03.11.19

Гулбене: “Щелкунчик” 05.11.19

Вентспилс: “Лебединое озеро” 07.11.19

Лиепая: “Лебединое озеро” 08.11.19

Билеты можно приобрести здесь.