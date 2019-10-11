Правительство утвердило госбюджет 2020 года

По сравнению с бюджетом 2019 года поступления увеличены на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.

На проекты, софинансируемые из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, предусмотрено увеличение финансирования на 74,8 млн евро.

Поступления в специальный бюджет социального страхования прогнозируются в размере 3,2 млрд евро, расходы - 2,97 млрд евро. По сравнению с планом бюджета 2019 года расходы специального бюджета вырастут на 211,2 млн евро или 7,6%.

80% поступлений от подоходного налога с населения будут поступать в бюджет государства, 20% - в бюджеты самоуправлений. Прогнозируемые поступления в бюджеты самоуправлений составят 1,4 млрд евро.

Чтобы компенсировать негативное фискальное влияние от включения предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme в бюджет правительства, Госказна в 2020 году из бюджета Рижской думы удержит поступления подоходного налога на сумму 38 млн евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) в фактических ценах составляет на 2020 год 33,154 млрд евро, допустимый размер бюджетного дефицита - 0,3% от ВВП.