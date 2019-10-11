Пт, 11.10.2019
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Хоккеист КХЛ в "камень-ножницы-бумага" проиграл фанату шайбу

Эрик Тангрэйди (в центре)

ФОТО: https://www.hcbarys.kz/

Нападающий нур-султанского клуба КХЛ "Барыс" Эрик Тангрэйди перед матчем против уфимского "Салават Юлаев" проиграл в "камень-ножницы-бумага" болельщику, за что хоккеисту пришлось отдать ему одну из шайб.

Во время предматчевой раскатки Тангрэйди у защитного стекла площадки начал дуэль в "камень-ножницы-бумага"  до трех побед, в которой проиграл.

Ставкой игры был приятный для фаната сувенир - хоккейная шайба. Ее хоккеист добровольно и отдал болельщику.

Нужно отметить, что поклонник "Барыса" получил одну из шайб раскатки, они не всегда те же, что используются во время игры.

"Барыс" победил в матче со счетом 2:1, а Тангрэйди отметился одной результативной передачей.

Для американского хоккеиста этот сезон стал первым за пределами Северной Америки. Пока что в 13 матчах КХЛ он забросил четыре шайбы и сделал тремя результативными передачами. 

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