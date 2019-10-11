Хоккеист КХЛ в "камень-ножницы-бумага" проиграл фанату шайбу

Во время предматчевой раскатки Тангрэйди у защитного стекла площадки начал дуэль в "камень-ножницы-бумага" до трех побед, в которой проиграл.

Ставкой игры был приятный для фаната сувенир - хоккейная шайба. Ее хоккеист добровольно и отдал болельщику.

Нужно отметить, что поклонник "Барыса" получил одну из шайб раскатки, они не всегда те же, что используются во время игры.

"Барыс" победил в матче со счетом 2:1, а Тангрэйди отметился одной результативной передачей.