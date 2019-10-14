"Порноместью" называют материалы эротического содержания, которые были размещены в интернете без согласия жертвы. Обычно такие фото или видео попадают в сеть благодаря бывшим мужьям, партнерам, любовникам. Рут Кинг (имя изменено), рассказала порталу "The Guardian", что она до сих пор помнит момент, когда получила тот роковой звонок, называя его "началом ада".

"Это произошло четыре года назад, но я до сих пор помню все в мельчайших деталях. Мне позвонила подруга, которая предупредила, что в интернете распространено видео со мной. Ее муж работал на местной фабрике и рассказывал, что среди рабочих "гуляет" видео порнографического характера с моим участием", рассказывает женщина.

Кинг вспоминает, что ей сразу захотелось убежать. "Я работала вместе с отцом, человеком "старой закалки". Что я могла ему сказать? Соврала, что плохо себя чувствую и поехала домой", вспоминает Рут. Как только она попала домой, ей позвонил друг, работающий в сфере строительства. Он рассказал, что эти видео начали распространяться и среди его коллег.

Бывший партнер женщины разместил около семи роликов на нескольких порно сайтах. Когда Рут узнала об этом, у видео было уже более 10 000 просмотров. Кинг, которая уже приближалась к своему пятому десятилетию, обнаружила, что живет в маленьком городке, где все знают друг друга.

К сожалению, большинство западноевропейских государств не имеют достаточного законодательства для защиты своих граждан от подобного вида преступлений. Во многих странах, утечка порнографического материала даже не считается сексуальным преступлением, несмотря на то, что последствия аналогичны другим формам сексуального насилия.

Наказания в основном мягкие, и суды запрашивают доказательства, свидетельствующие о том, что материал был опубликован со злым умыслом. Порнография, полученная путем редактирования изображений эротических моделей и добавления им лиц других людей, не считаются преступными, независимо от того, насколько реалистичны изображения могут быть получены.

В Великобритании на данный момент есть только одна организация, которая занимается жертвами "порномести" - она состоит из трех сотрудников, из которых только один работает полный рабочий день. Основное направление их деятельности - попытки ограничить распространение порнографических материалов.

Хотя с 2015 года в Великобритании удвоилось количество случаев, когда о "порномести" сообщалось в полицию, эксперты сомневаются о точной статистики, поскольку большинство жертв за помощью не обращаются. Опрос в Новой Зеландии показал, что с "порноместью" столкнулись пять процентов совершеннолетних. В США данные еще более пугающие - до 13 процентов совершеннолетних подвергались подобного рода мести. Британские службы экстренной помощи выявили, что 70 процентов звонящих составляют женщины.

Клер МакГиллин, профессор права в Университете Дарема в Великобритании, указывает, что данный вид преступления пока еще плохо изучен.

"Больше всего шокирует то, какой социальный "пробел" создает это явление. Женщины, которые пострадали от подобного преступления, могут очень отчетливо почувствовать разницу жизни "до" и "после", рассказывает профессор.

Она подчеркивает, что "эти женщины часто теряют работу и отношения, изолируются от семьи и друзей и часто полностью отказываются от какой-либо виртуальной деятельности". Попавший в интернет материал представляет собой ежедневную угрозу, которая может повлиять на жизнь в любой момент, и он не имеет "срока годности".

Оказавшиеся в сети порнографические материалы Рут Кинг иронически называет "бесконечным источником радости". Эти видео были сделаны в то время, когда женщина развелась со своим мужем и начала отношения с новым мужчиной, которые длились девять месяцев. Исследования Клер МакГиллин показывают, что чаще всего такие видео и фото материалы распространяют для запугивания и контроля. Половина опрошенных женщин считают, что именно это является основным мотивом их партнеров.

"Сначала он очаровал меня. Я была действительно влюблена, и он использовал это время, чтобы попросить сделать такое видео. Клянусь, раньше об этом даже не задумывалась никогда", - говорит Кинг.

Женщина быстро сняла свои "розовые очки". Ее партнер оказался жестоким манипулятором - однажды он так сильно душил свою партнершу, что та потеряла сознание. Как-то вечером, когда они вместе смотрели телевизор, ее мужчина поставил на экран видео с ее участием. Кинг уверена, что "таким образом он демонстрировал, какую власть имеет надо мной". Когда она разорвала эти отношения и начала снова встречаться со своим бывшим мужем, партнер Кинг отправлял ей до 100 сообщений в день с угрозами об утечки эротического материала.

"У меня включился инстинкт выживания. Я связалась с полицией, где мне сказали, что они не могут доказать, что видео разместил конкретный человек, так как им поделились уже более тысячи пользователей", рассказывает жертва "порномести".

Кинг вспоминает, что ей пришлось полностью изолироваться от общества. Она даже не могла детей из школы забирать - эту обязанность взял на себя муж. Женщина приняла решение полностью сменить внешность.

В 2017 году Рут пыталась покончить с собой. Кинг признает, что теперь стала более эгоистичной, но в то же время не смогла полностью принять ситуацию.

С подобной ситуацией столкнулась косметолог из Глазго Микала Монсун. Свои ощущения она описывает, как "сон, в котором тебя голой посадили в стеклянную коробку". Фотографии Микалы, которые до сих пор можно найти в интернете, разместили, когда ей было всего 17 лет.

"У меня был довольно скучный период в моей жизни, и я переписывалась с несколькими людьми в приложениях для знакомств", - рассказывает она. Кто именно слил фотографии в интернет, девушка не знает до сих пор. Она все еще время от времени получает сообщения от друзей, предупреждающие, что ее фотографии в очередной раз где-то появились.

"Каждый раз, когда эти снимки снова появлялись, я целый месяц только и занималась тем, что искала свое имя в интернете. Я до сих пор начинаю нервничать, когда незнакомцы смотрят на меня или начинают разговор. Меня никогда не покидает чувство, что они могли видеть эти фотографии", - говорит Монсун. В конечном итоге, женщина сменила имя и переехала в другой город.

Эта стратегия работала некоторое время, пока год назад не появилась страница, на которой были собраны эротические фотографии разных женщин с упоминанием города, в котором они живут. Микала поделилась своей историей в Instagram и в конечном итоге получила поддержку от других женщин, имеющих подобный опыт. Она создала свой собственный сайт и в настоящее время работает над петицией, которая требует согласия изображенного на фотографии человека до публикации обнаженной натуры.

"Раньше я об этом не рассказывала, но теперь я чувствую себя более смелой. Я перестала стыдиться. Люди часто говорят, что я не должна была делать подобного рода фотографии. Стали бы они советовать жертве изнасилования, во что ей нужно было одеваться? На данный момент я в отношениях, и если я хочу отослать своему партнеру фотографию - я делаю это. Говорить женщинам, чтобы они так не делали, не является решением этой проблемы", - говорит Монсун. Она напоминает, что фотографии такого рода часто делаются даже без согласия женщин - когда те спят или в моются душе.