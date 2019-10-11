Как экономить деньги и ресурсы на своей кухне? Советы дизайнера

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Хранение

Прозрачные контейнеры делают поиск необходимых продуктов на полках и в холодильнике проще, вы можете всё найти и понять, что необходимо вскоре докупить. Добавьте ярлычки с датой на продуктах. Авоськи для похода в магазин снизят количество пластиковых пакетов, просто положите их на выходе из квартиры, чтобы не забыть. Возьмите за привычку носить с собой бутылочку для воды, кружку или контейнеры для еды, это снизит затраты и будет шагом в сторону устойчивого и экологичного отношения к жизни. Остатки еды можно сложить в контейнеры, на следующий день они придутся по вкусу на работе или в университете.

ФОТО: Пресс-фото

Удобная сортировка мусора

Если у вас небольшая квартира, возможно стоит создать сортировку мусора не в одном месте в доме, на кухне можно сортировать органический мусор, а на входе можно сортировать бумагу и пластик. Для экономии места, можно воспользоваться мусорными контейнерами SORTERA. В гостиной можно собирать старые журналы, одежду, игрушки для переработки или пожертвования. Наклейте названия на контейнеры и установите их так, чтобы вовлекать в сортировку и детей. Мелкий и небезопасный мусор храните дальше от детей.

Сады в городе

Почему бы не вырастить что-то съедобное на своём подоконнике? Подберите горшки и контейнеры для овощей и зелени, есть даже подвесные варианты, если у вас немного места. Свежая зелень прямо с грядки имеет невероятный аромат, вовлекайте детей и покажите, как можно вырастить еду собственными руками, и как создавать компост. Настоящее приключение смотреть, как органический мусор превращается в полезное удобрение.

На фотографиях представлено перевоплощение на кухне с 10-летним ремонтом для пары из Стопиньского края. Когда изначально делали ремонт, пара не придавала значения многим деталям, которые сейчас для них стали очень важны. Пара мечтала об устойчивой кухне, с заботой об окружающей среды, смотрите, как дизайнер IKEA Кристине воплотила мечты этой пары в реальность.

Галерея: Как экономить деньги и ресурсы на своей кухне?