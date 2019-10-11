Как экономить деньги и ресурсы на своей кухне? Советы дизайнера

Кухня – одно из самых важных помещений в доме, но и одно из самых дорогих в обустройстве. Задумывались ли, что именно на кухне скапливается весь мусор из дома? Наш дизайнер интерьера делится советами, как обустроить кухню так, чтобы вы могли экономить деньги и заботиться о природе.
"Если смотреть на весь дом, то у кухни и ванной комнаты самые важные позиции. И это места, где мы больше всего используем энергию: электричество и воду. При обновлении кухни я уделяю внимание не только удобству, но и сохранению ресурсов и зелёному мышлению", – рассказывает Кристине Янсоне, дизайнер интерьера IKEA. Она отметила, что сейчас есть кухни, которые не только помогают сохранять ресурсы, но и сами сделаны из переработанных материалов.
Эргономичная и устойчивая планировка кухни
Эргономика кухни с правильно расставленной мебелью и техникой станет настоящим помощников при кулинарных поединках – удобство передвижения, удобство готовки и лёгкий поиск необходимых вещей. Самое важное – это пространство между 3 ключевыми местами на кухне: мойка (мытьё, чистка, сортировка мусора), плита (лучше с двух сторон от плиты) и холодильник (подготовка продуктов для хранения в холодильнике). Когда вы продумываете планировку, ставьте мебель так, чтобы максимально использовать дневной свет.
Продумывая планировку, принимайте во внимание расположение окон, отопления, вентиляции и кондиционера. Важно, чтобы всё это не было заслонено крупногабаритной мебелью, чтобы не затрачивать больше энергии для работы.
Выбирайте мебель и другие предметы на кухне из возобновляемого и перерабатываемого материала
Планируя устойчивую кухню, долгопрочность, качество и материалы, из которых она сделана, играют важную роль. IKEA предлагает кухонные фасады из переработанных пластиковых бутылок. Ещё IKEA предлагает товары из быстрорастущих материалов, таких как бамбук, что более экологично. Обращайте внимание на гарантии – как долго вы сможете пользоваться кухней, улучшать и дополнять её с годами.
"Мы рассчитали, что средняя жизнь кухни 10 лет, после этого срока техника и фасады изнашиваются и мода меняется. Тем не менее, гарантия на наши кухни – 25 лет, покупатели могут просто заменить фасады, добавить недостающие части и использовать эту кухню дольше. Эта возможность сэкономит деньги и ресурсы", - рассказывает дизайнер IKEA.
Экономьте воду
8% потребления воды по всему миру приходится именно на дом. Посудомоечная машина экономит около 85% воды и энергии, в сравнении с мытьём посуды руками. Смесители IKEA экономят воду, в них установлены специальные приспособления, которые снижают потребление воды до 40%, во многих есть приспособление для экономии горячей воды. Промывать продукты в миске или в наполненной мойке экономит воду. Воду можно экономить с помощью мочалок, которыми вы можете удалить присохшие остатки еды, вместо использования воды. Остатками воды от мытья овощей можно поливать цветы.
Экономьте энергию
Вы знали, что при правильном размере сковороды и использовании крышки вы приготовите блюдо быстрее и затратите только треть энергии? Потребление энергии можно снизить используя продуманные товары – проверяйте уровень потребления энергии перед покупкой бытовой техники. Точечное освещение и LED лампочки снизят потребление до 85% в сравнении с обычными лампочками. Регулируемые лампочки – это не только создание уюта, но и экономия энергии.
Хранение
Прозрачные контейнеры делают поиск необходимых продуктов на полках и в холодильнике проще, вы можете всё найти и понять, что необходимо вскоре докупить. Добавьте ярлычки с датой на продуктах. Авоськи для похода в магазин снизят количество пластиковых пакетов, просто положите их на выходе из квартиры, чтобы не забыть. Возьмите за привычку носить с собой бутылочку для воды, кружку или контейнеры для еды, это снизит затраты и будет шагом в сторону устойчивого и экологичного отношения к жизни. Остатки еды можно сложить в контейнеры, на следующий день они придутся по вкусу на работе или в университете.
Удобная сортировка мусора
Если у вас небольшая квартира, возможно стоит создать сортировку мусора не в одном месте в доме, на кухне можно сортировать органический мусор, а на входе можно сортировать бумагу и пластик. Для экономии места, можно воспользоваться мусорными контейнерами SORTERA. В гостиной можно собирать старые журналы, одежду, игрушки для переработки или пожертвования. Наклейте названия на контейнеры и установите их так, чтобы вовлекать в сортировку и детей. Мелкий и небезопасный мусор храните дальше от детей.
Сады в городе
Почему бы не вырастить что-то съедобное на своём подоконнике? Подберите горшки и контейнеры для овощей и зелени, есть даже подвесные варианты, если у вас немного места. Свежая зелень прямо с грядки имеет невероятный аромат, вовлекайте детей и покажите, как можно вырастить еду собственными руками, и как создавать компост. Настоящее приключение смотреть, как органический мусор превращается в полезное удобрение.
На фотографиях представлено перевоплощение на кухне с 10-летним ремонтом для пары из Стопиньского края. Когда изначально делали ремонт, пара не придавала значения многим деталям, которые сейчас для них стали очень важны. Пара мечтала об устойчивой кухне, с заботой об окружающей среды, смотрите, как дизайнер IKEA Кристине воплотила мечты этой пары в реальность.
Галерея: Как экономить деньги и ресурсы на своей кухне?
IKEA стремится изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Основа компании – устойчивость и экологичность. Компания поддерживает программы помощи детям и окружающей среде. С 1943 года, то есть с момента основания, IKEA предлагает функциональную красивую мебель для дома по доступным ценам. На сегодняшний день IKEA насчитывает более 420 магазинов в 50 странах. В Балтии открыто два магазина – один в Латвии и один в Литве, и три Пункта заказа и получения товаров – два в Литве и один в Эстонии.