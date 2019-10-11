В Одни Ворота: Наиболее яркие и скандальные истории чемпионата мира по лёгкой атлетике
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
В новом выпуске "В Одни Ворота" его ведущий Никита Матвеев приглашает в гости представителя аудитории радио SWH+ Григория Черникова, который помогает разобраться в том, как звучит программа по другую сторону радиоприёмника.
Вместе они:
- Подводят итоги чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 в Катаре;
- Рассуждают о скандалах в мировом спорте;
- Вспоминают наиболее яркие и громкие новости чемпионата мира, например, заслуженное серебро Сергея Шубенкова, который только недавно вернулся после травмы и оформил в Дохе свою четвертую подряд медаль на мировых первенствах;
- Рассказывают историю польского молотометателя Войцеха Новицкого, который ехал на первенство фаворитом, а уезжал обладателем самой противоречивой награды в истории этого вида;
- Подмечают другие славные и скандальные истории, например, о том, как испанский бегун с барьерами Орландо Ортега финишировал пятым в финальной гонке, но всё равно получил бронзовую награду, ну а золото в этом году почти полностью увезла домой американская команда — рекордные 14 наград высшего достоинства!