Пт, 11.10.2019
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Муниципальная полиция Риги нашла пропавшего в Чиекуркалнсе пенсионера в Плявниеках

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

Ночью 6 октября сотрудники муниципальной полиции Риги, патрулируя в Плявниеках, заметили мужчину в возрасте, который шел по проезжей части. Стражи порядка остановили оперативный транспорт и начали с ним разговор. Пенсионер не ориентировался ни в пространстве, ни во времени. И на вопросы полиции он не смог сразу связно ответить.

В ходе разговора у стражей порядка появились подозрения, что старик может быть объявлен в розыск как без вести пропавший. Нужно добавить, что утром была получена информация от Госполиции, к которой обратились родственники некого пенсионера с просьбой объявить его в розыск.

Опросив мужчину о полученной информации, подозрения подтвердились - старик утром вышел из дома в Чиекуркалнсе и не вернулся.

Принимая во внимание, что пенсионер долгое время провел на улице при плохой погоде, на место происшествия были вызваны медики Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали, что госпитализация ему не нужна.

Муниципальная полиция Риги призывает как маленьким детям, так и людям старшего возраста, которые часто пропадают и не могут рассказать о себе идентифицирующую информацию, надевать на руку ID-браслет, на котором можно указать имя, фамилию человека и номер телефона его близких родственников. Таким образом стражи порядка смогут доставить пропавшего по декларированному месту жительства, а также сразу связаться с родственниками. 

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