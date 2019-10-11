Муниципальная полиция Риги нашла пропавшего в Чиекуркалнсе пенсионера в Плявниеках

В ходе разговора у стражей порядка появились подозрения, что старик может быть объявлен в розыск как без вести пропавший. Нужно добавить, что утром была получена информация от Госполиции, к которой обратились родственники некого пенсионера с просьбой объявить его в розыск.

Опросив мужчину о полученной информации, подозрения подтвердились - старик утром вышел из дома в Чиекуркалнсе и не вернулся.

Принимая во внимание, что пенсионер долгое время провел на улице при плохой погоде, на место происшествия были вызваны медики Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали, что госпитализация ему не нужна.