Министр обороны Германии: Латвия может стопроцентно положиться на нас как на союзника

Она подчеркнула, что Германия сотрудничает с Латвией и Балтией в целом и является их союзником по НАТО, и пятая статья договора НАТО для Германии является абсолютно обязательной.

Крамп-Карренбауэр напомнила, что Германия в странах Балтии участвует в различных оборонных мероприятиях, в том числе входит в состав боевой группы альянса в Литве и участвует в патрулировании воздушного пространства.

"Несомненно, что мы это сотрудничество продолжим, и Латвия стопроцентно может положиться на НАТО как на надежного союзника", - подчеркнула министр.