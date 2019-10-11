Министр обороны Германии: Латвия может стопроцентно положиться на нас как на союзника

В сфере безопасности Латвия может стопроцентно рассчитывать на Германию как союзника, заявила сегодня в Риге журналистам министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Она подчеркнула, что Германия сотрудничает с Латвией и Балтией в целом и является их союзником по НАТО, и пятая статья договора НАТО для Германии является абсолютно обязательной.
Крамп-Карренбауэр напомнила, что Германия в странах Балтии участвует в различных оборонных мероприятиях, в том числе входит в состав боевой группы альянса в Литве и участвует в патрулировании воздушного пространства.
"Несомненно, что мы это сотрудничество продолжим, и Латвия стопроцентно может положиться на НАТО как на надежного союзника", - подчеркнула министр.
Крамп-Карренбауэр также добавила, что в настоящее время продолжаются дискуссии о будущем НАТО и она со своим латвийской коллегой Артисом Пабриксом согласовала общие позиции по оценке международной ситуации и будущим задачам альянса.