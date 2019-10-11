В 2020 году бюджет Минобороны составит более 663,6 млн евро

Бюджет Министерства обороны в следующем году составит 663,6 млн евро, свидетельствует утвержденный в пятницу правительством план бюджета.
В 2019 году оборонный бюджет составляет 636,7 млн евро.
Основная деятельность Минобороны в 2020 году будет направлена на создание комплексной системы государственной обороны.
В соответствии с рекомендациями НАТО не менее 20% оборонного бюджета будет использовано для обеспечения экипировки и не более 50% предусмотрено на расходы, связанные с персоналом.
В следующем году Минобороны продолжит оказывать поддержку принимающей страны боевой группе НАТО, а также поддержку по созданию штаба многонациональной дивизии "Север".
Также планируется продолжать повышение боеготовности и развитие навыков реагирования Национальных вооруженных сил и Земессардзе, развивать оборонную инфраструктуру, в том числе региональные полигоны.