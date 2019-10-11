Пт, 11.10.2019
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В 2020 году бюджет Минобороны составит более 663,6 млн евро

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Бюджет Министерства обороны в следующем году составит 663,6 млн евро, свидетельствует утвержденный в пятницу правительством план бюджета.

В 2019 году оборонный бюджет составляет 636,7 млн евро.

Основная деятельность Минобороны в 2020 году будет направлена на создание комплексной системы государственной обороны.

В соответствии с рекомендациями НАТО не менее 20% оборонного бюджета будет использовано для обеспечения экипировки и не более 50% предусмотрено на расходы, связанные с персоналом.

В следующем году Минобороны продолжит оказывать поддержку принимающей страны боевой группе НАТО, а также поддержку по созданию штаба многонациональной дивизии "Север".

Также планируется продолжать повышение боеготовности и развитие навыков реагирования Национальных вооруженных сил и Земессардзе, развивать оборонную инфраструктуру, в том числе региональные полигоны.

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