В 2020 году бюджет Минобороны составит более 663,6 млн евро

Основная деятельность Минобороны в 2020 году будет направлена на создание комплексной системы государственной обороны.

В соответствии с рекомендациями НАТО не менее 20% оборонного бюджета будет использовано для обеспечения экипировки и не более 50% предусмотрено на расходы, связанные с персоналом.