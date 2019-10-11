Остапенко впервые за сезон прошла в полуфинал

В четвертьфинале Остапенко одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рябкиной со счетом 7-5, 6-1.

Латвийская теннисистка в рейтинге WTA находится на 72-м месте, а ее соперница занимает 43-ю позицию. У обеих спортсменок это была первая совместная игра.

Достижение полуфинала принесло Остапенко 110 ранговых очков, что позволит улучшить ее позиции в рейтинге.

В полуфинале вторая ракетка Латвии встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая в рейтинге находится на 35-м месте.

У Остапенко снова возникли проблемы с подачей, она допустила восемь двойных ошибок. Правда, это не помешало ей одержать победу.

Для Остапенко это был лишь второй четвертьфинал в сезоне. Первой восьмерки она в этом году достигла в Бирмингеме в турнире Premire.