Пт, 11.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

Остапенко впервые за сезон прошла в полуфинал

Алена Остапенко

ФОТО: SIPA/Scanpix

В пятницу, 11 октября, вторая ракетка Латвии Алена Остапенко прошла в полуфинал турнира серии International в Линце, впервые в этом сезоне попав четверку лучших игроков этих соревнований.

В четвертьфинале Остапенко одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рябкиной со счетом 7-5, 6-1. 

Латвийская теннисистка в  рейтинге WTA находится на 72-м месте, а ее соперница занимает 43-ю позицию. У обеих спортсменок это была первая совместная игра. 

Достижение полуфинала принесло Остапенко 110 ранговых очков, что позволит улучшить ее позиции в рейтинге.

В полуфинале вторая ракетка Латвии встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая в рейтинге находится на 35-м месте. 

У Остапенко снова возникли проблемы с подачей, она допустила восемь двойных ошибок. Правда, это не помешало ей одержать победу. 

Для Остапенко это был лишь второй четвертьфинал в сезоне. Первой восьмерки она в этом году достигла в Бирмингеме в турнире Premire.

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова из-за травмы с турнира снялась.

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