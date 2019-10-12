LTV7: более 70 000 латвийцев недополучили зарплату из-за галочки в EDS

Как выяснила программа Русского вещания LTV7 "Личное дело", речь идет об обладателях маленьких зарплат, которые работают на одном месте.

Скорее всего, эти люди не знали, что могут получить льготы. Почти половина из них так и не вернули переплаченный налог.

В 2018 году 70 486 человек могли, но не получили льготы, в том числе, за иждивенцев. Это обладатели маленьких зарплат — не больше, чем 231 евро.

Каждый месяц они теряли примерно по 25 евро. А за год переплатили почти 21 миллион евро.

У СГД есть вся информация, но если человек сам не поставил галочку, то льготы ему не выплачивают.

По мнению Госконтроля, это неправильно. Как говорит Элита Круминя, СГД должна уменьшить бюрократию. Однако в СГД с мнением Госконтроля не согласны. Они не считают, что должны начислять льготы автоматически, если человек работает на одном единственном месте.

"По закону, человек сам решает, применять к нему льготы или нет. Допустим, если его доходы больше, чем тысяча двести евро в месяц, сам он не указал, что у него единственное место работы, а СГД придется это отмечать, то увеличится число людей, которым в будущем году самим придется доплачивать в бюджет", - говорит заместитель директора Налогового управления СГД Илзе Янкова.

Но Госконтроль подчеркивает,

их рекомендации касаются именно обладателей маленьких зарплат, у которых нет и не будет переплаты.

Говорят, не раз поднимали дискуссию в Министерстве финансов - упростить систему, уменьшить бюрократию. Их поддерживают и коллеги из Госагентства социального страхования.

"Мы тоже считаем, по возможности нужно упростить порядок, как вообще платить налог. Это действительно сложно, если человеку самому надо определить, где ставить отметку, где находится налоговая книжка. Не так легко понять", - говорит заместитель директора Госагентства социального страхования Майя Гродума.

Но в Министерстве финансов уверены, все до предела ясно и просто, ничего менять не надо. Конечно, переплаченный налог можно вернуть. Деньги не пропадут.