Лёгкий взмах руки – и шины в кустах. Журналисты поймали мужчину с поличным

Собеседник выразил истинное удивление тем, что шины можно утилизировать и другим способом - более дружелюбным к природе. Хочется верить, что он все-таки не обманул: отходы отправились назад в багажник, а сам мужчина поспешно покинул место происшествия.

Программа Degpunktā напоминает, что каждый житель может бесплатно один раз в год сдать один комплект шин. Информацию о том, как можно это сделать можно найти на сайте atkritumi.lv в разделе "сортировка", где есть карта со всеми предприятиями, которые утилизируют шины. Кроме того, использованные шины можно отдать в сервис за отдельную плату.