Семья Заворотнюк отреагировала на сообщения об ухудшении состояния актрисы

Она резко высказалась в адрес Telegram-канала Mash, который часто публикует непроверенные новости.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением", - написала Анна.

Девушка отметила, что родные Заворотнюк не готовы к визитам непрошеных гостей и считают недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо.

"Когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека... Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо", - заявила она.

Анна указала, что Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - это "за гранью добра и зла".

"Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми", - эмоционально написала девушка.

Ранее СМИ сообщили, что парализованная Заворотнюк продолжит лечение в другой клинике. Очевидец также сообщил, что звезда якобы располнела.

Напомним, многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ также писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.

Есть подозрения, что заболевание стало последствием процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.