Голос-8: Лысая девушка, страдающая редким заболеванием, гордый Шнур и недовольная Гагарина

11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон вокального шоу "Голос". Наставниками этого выпуска стали Сергей Шнуров, Валерий Сюткин, Констанин Меладзе и Полина Гагарина. Как и до этого первый выпуск начался с этапа "Слепых прослушиваний". Русский TVNET рассказывает про самые яркие моменты выпуска.
Первым выступил 24-летний Эльдар Абдуллин из шахтерского города Гай. Он сразу произвел невероятное впечатление. Молодой человек исполнил композицию Скримин Джей Хокинса "I put a spell on you".
К нему повернулись сразу трое - Валерий Сюткин, Полина Гагарина и Сергей Шнуров.
Сюткин отметил, что Эльдар вел себя на сцене очень естественно и органично. Шнур был невероятно удивлен. Он признался, что Хокинс его любимый артист, и он учился у него. Гагарина попыталась убедить парня пойти в ее команду и пояснила: "Вы не найдете более истеричной женщины, чем я". Но Абдуллин принял решение выбрать команду Сергея Шнурова.
Этим сюрпризом вечер не закончился. Следующей перед жюри предстала 27-летняя Татьяна Гайворонская (Ростов-на-Дону). Девушка под битбокс исполнила песню эстонского артиста Тыниса Мяги "Я не умею танцевать".
Вначале исполнения Полина Гагарина призналась Сюткину, что не может разобрать ни слова. С ней согласился и Константин Меладзе, который сказал девушке, что ему в какой-то момент показалось, что у Татьяны "акцент сильнее, чем у оригинала" и он решил, что она приехала откуда-то из Эстонии. К ней повернулись три наставника - Сюткин, Шнуров и Гагарина. Сюткин активно пытался воздействовать на участницу и уговаривал девушку. Конечно, такой настойчивости она не смогла противостоять.
Настоящая битва возникла за 18-летнего Феликса Котло, который исполнил хит Стинга "Englishman in New York". Его захотели взять к себе как Полина Гагарина, так и Валерий Сюткин. Звезды лезли вон из кожи. Вставали со своих мест и приглашали участника сесть на свои места. Полина пригласила Феликса посидеть на ее месте. Конечно, молодой человек не смог отказать такой талантливой певице в ярко-красном платье.
В восьмом сезоне шоу решила попытать счастье 19-летняя Елизавета Шалуба, которая ранее уже была участницей "Голос. Дети". Как призналась сама девушка, за это время она выросла и как человек и как певица. Для номера она выбрала песню группы "Пицца" "Романс". К ней повернулись все наставники. Между ними развернулись настоящее сражение - каждый хотел себе в команду Елизавету.
Звездные судьи пустили в ход различные уговоры, но самым убедительным был продюсер Константин Меладзе, который намекнул, что следует выбрать его команду, ведь все, кто с ним работают "удачно выходят замуж".
Он также объяснил, что нажатие кнопки - это комплимент, восторг и дань уважения исполнению конкурсанта. Шнуров на подобный аргумент ответил, что программа "Голос" плавно переходит в "Давай поженимся". Елизавета выбрала команду Меладзе.
Константина Меладзе удивила смелая девушка Анастасия Бадьина. Она решилась на свою версию исполнения песни "Спектакль окончен", которую композитор написал для Полины Гагариной. Певица же не повернулась, но продюсер остался доволен и взял исполнительницу в свою команду.
Необычайно выделилась 22-летняя участница Карина Эвн. Наставники к ней не повернулись, но потом они были искренне удивлены.
Девушка страдает редким заболеванием - тотальная алопеция - полное выпадение волос. Несмотря на свой экстравагантный вид - она настоящий талант, ведь занимается музыкой уже с 8 лет. Карина принимала участие во множестве вокальных состязаний: 1 место на конкурсе "Звезды нового века" и приз зрительских симпатий на "Золотом голосе Останкино". В 2014 она получила Гран-при на "Золотом голосе Останкино" и отправилась в Армению на X Faktor, "Голос Армении". Далее несмотря на болезнь она выпустила десятки успешных песен, которые стали популярны в Itunes. 5 декабря 2017 года состоялся первый сольный концерт Карины в "Известия Холл". В 2018 году она получила премию от Muz.Play "Талант года". Принимала участие в проекте "Песни на ТНТ", а также исполнила свои авторские песни "Иди со мной" и "Невозможно". Позже она выпустила на них клипы.
Именно "Невозможно" спела Карина а-капелла после того, как об этом ее попросили жюри. Она пела так изящно, так искренне и чувственно, что тренера заслушали. Они признали, что именно со своих песен ей и надо было начинать.
В завершении Валерий Сюткин забрал к себе в команду трогательного молодого человека, который выбрал песню Perfect из репертуара Эда Ширана.
Юрий Шурховецкий спел красиво и просто, он также играл на гитаре. Оказывается молодой человек профессиональный репетитор по гитаре. Он учился в Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, на кафедре эстрадно-джазовой музыки и в Ставропольском краевом колледже искусств. Этот юноша обязательно удивит в будущем, так как он является лауреатом международного джазового конкурса и победителем регионального конкурса.
Таким образом, в команде Валерия Сюткина больше всех участников - три, по двое исполнителей присоединились к Меладзе и Шнурову, а один исполнитель выбрал Полину Гагарину.