Голос-8: Лысая девушка, страдающая редким заболеванием, гордый Шнур и недовольная Гагарина

Первым выступил 24-летний Эльдар Абдуллин из шахтерского города Гай. Он сразу произвел невероятное впечатление. Молодой человек исполнил композицию Скримин Джей Хокинса "I put a spell on you".

К нему повернулись сразу трое - Валерий Сюткин, Полина Гагарина и Сергей Шнуров.

Сюткин отметил, что Эльдар вел себя на сцене очень естественно и органично. Шнур был невероятно удивлен. Он признался, что Хокинс его любимый артист, и он учился у него. Гагарина попыталась убедить парня пойти в ее команду и пояснила: "Вы не найдете более истеричной женщины, чем я". Но Абдуллин принял решение выбрать команду Сергея Шнурова.

Этим сюрпризом вечер не закончился. Следующей перед жюри предстала 27-летняя Татьяна Гайворонская (Ростов-на-Дону). Девушка под битбокс исполнила песню эстонского артиста Тыниса Мяги "Я не умею танцевать".

Вначале исполнения Полина Гагарина призналась Сюткину, что не может разобрать ни слова. С ней согласился и Константин Меладзе, который сказал девушке, что ему в какой-то момент показалось, что у Татьяны "акцент сильнее, чем у оригинала" и он решил, что она приехала откуда-то из Эстонии. К ней повернулись три наставника - Сюткин, Шнуров и Гагарина. Сюткин активно пытался воздействовать на участницу и уговаривал девушку. Конечно, такой настойчивости она не смогла противостоять.

Настоящая битва возникла за 18-летнего Феликса Котло, который исполнил хит Стинга "Englishman in New York". Его захотели взять к себе как Полина Гагарина, так и Валерий Сюткин. Звезды лезли вон из кожи. Вставали со своих мест и приглашали участника сесть на свои места. Полина пригласила Феликса посидеть на ее месте. Конечно, молодой человек не смог отказать такой талантливой певице в ярко-красном платье.

В восьмом сезоне шоу решила попытать счастье 19-летняя Елизавета Шалуба, которая ранее уже была участницей "Голос. Дети". Как призналась сама девушка, за это время она выросла и как человек и как певица. Для номера она выбрала песню группы "Пицца" "Романс". К ней повернулись все наставники. Между ними развернулись настоящее сражение - каждый хотел себе в команду Елизавету.

Звездные судьи пустили в ход различные уговоры, но самым убедительным был продюсер Константин Меладзе, который намекнул, что следует выбрать его команду, ведь все, кто с ним работают "удачно выходят замуж".

Он также объяснил, что нажатие кнопки - это комплимент, восторг и дань уважения исполнению конкурсанта. Шнуров на подобный аргумент ответил, что программа "Голос" плавно переходит в "Давай поженимся". Елизавета выбрала команду Меладзе.