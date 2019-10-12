В Сирии военные США попали под турецкий обстрел

"Взрыв произошёл в нескольких сотнях метров от внешней границы зоны безопасности и в районе, где турецкие военные знали о присутствии войск США", — сообщил представитель Пентагона, капитан 1-го ранга ВМФ США Брук ДеВолт.

Как сообщается, никто из военных США не пострадал.

РИА "Новости" со ссылкой на Newsweek сообщает, что войска США попали под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии.

Согласно информации собеседника Newsweek в Пентагоне, американские военные рассматривали вероятность ответного огня в целях самообороны, но отказались от этого после прекращения обстрела.