Сб, 12.10.2019
Уже сейчас курдские силы сообщают о гражданских жертвах в результате бомбардировки Турцией. К сожалению, игры держав почти всегда требуют жертв, и эта ситуация не будет исключением. Том Ратфелдерс, журналист TVNET

В Сирии военные США попали под турецкий обстрел

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Турецкие танки и солдат недалеко от границы Сирии

ФОТО: AFP/SCANPIX

Войска США в Сирии попали под обстрел турецкой артиллерии рядом с городом Кобани. Об этом сообщил пресс-секретарь пентагона. 

"Взрыв произошёл в нескольких сотнях метров от внешней границы зоны безопасности и в районе, где турецкие военные знали о присутствии войск США", — сообщил представитель Пентагона, капитан 1-го ранга ВМФ США Брук ДеВолт.

Как сообщается, никто из военных США не пострадал. 

РИА "Новости" со ссылкой на Newsweek сообщает, что войска США попали под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии.

Согласно информации собеседника Newsweek в Пентагоне, американские военные рассматривали вероятность ответного огня в целях самообороны, но отказались от этого после прекращения обстрела. 

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