В пятницу в Прейльском крае пожар унес жизнь человека

Пожар, унесший жизнь человека, произошел в пятницу вечером в Прейльском крае. В 17:39 работники VUGD получили информацию, что в жилом доме произошло большое задымление и сработал детектор дыма. По прибытии на место происшествия пожарные увидели, что из жилого дома валит дым, и горит диван с предметами быта на площади в три квадратных метра. В пожаре погиб человек. В 18:39 данный пожар был ликвидирован.

По словам представителя VUGD Инты Палкавниеце, несмотря на то, что в здании были установлены детекторы дыма, и пожарных вызвали соседи, которые услышали сработавший детектор, в той комнате, где произошел пожар, детекторов не было или они были демонтированы.

Палкавниеце напомнила, что детекторы дыма необходимы в каждом доме, потому что, в случае возникновения пожара, они продолжительным и громким сигналом оповестят о случившемся несчастье, привлекут внимание людей и позволят спастись жителям квартиры или дома. С 1 января 2020 года в каждой квартире должен быть установлен как минимум один детектор дыма, а в частных домах как минимум один детектор дыма должен быть установлен на каждом этаже.

Тем не менее, VUGD рекомендует жителям устанавливать детекторы дыма в каждой комнате, кроме ванной.

"Если в доме есть только один детектор дыма, то в случае возникновения пожара в одной из дальних комнат он сработает только после того, как дым достигнет той комнаты, где расположен детектор. Кроме того, если двери между комнатами будут закрыты, это продлит время распространения дыма в другие комнаты ", - пояснила представитель VUGD.

В пятницу четыре пожара были потушены в краях Латвии, четыре - в Риге, а три - в других городах.

За прошедшие 24 часа VUGD также провела 19 спасательных операций. Восемь операций по спасению было проведено в краях Латвии, восемь - в Риге, а три - в других городах.