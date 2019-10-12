Сб, 12.10.2019
Официально у Шкеле политической власти нет, принадлежит мало, и его офис в центре Риги как место встречи различные неофициально связанные с его именем руководители бизнеса используют случайно. Во всяком случае, они бы хотели, чтобы вы так думали. Re:Baltica

В Павилостском крае спасатели помогли человеку выбраться из леса

Лес

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в пятницу в Павилостском крае помогли человеку выбраться из леса.

Как сообщила агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце, данный человек заблудился в лесу Сакской волости Павилостского края.

С помощью звукового сигнала оперативной машины и мобильной связи заблудившемуся человеку был указан путь для выхода из леса.

VUGD призывает жителей не забывать о безопасности во время походов в лес и своевременно ознакомиться с подготовленными службой советами на сайте vugd.gov.lv, в разделе "Для жителей".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ