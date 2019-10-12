В Павилостском крае спасатели помогли человеку выбраться из леса

Работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в пятницу в Павилостском крае помогли человеку выбраться из леса.
Как сообщила агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце, данный человек заблудился в лесу Сакской волости Павилостского края.
С помощью звукового сигнала оперативной машины и мобильной связи заблудившемуся человеку был указан путь для выхода из леса.
VUGD призывает жителей не забывать о безопасности во время походов в лес и своевременно ознакомиться с подготовленными службой советами на сайте vugd.gov.lv, в разделе "Для жителей".